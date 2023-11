Ostravští fotbalisté se zasekli, nestřílejí góly. Chybí hlavně přesnost, ví kouč

Přitom k MOL Cupu se příznivci i mužstvo hodně upínali. Jako každou sezonu ho brali coby velkou příležitost dostat se do pohárové Evropy... „Tohle byla cesta k pohárům, na které Baník dlouho čeká,“ potvrdil ostravský trenér Pavel Hapal.

Pro Baník je osmifinále konečné čtvrtý rok za sebou. Evropské poháry hrál naposledy před 13 roky.

2 góly góly vstřelili fotbalisté Baníku Ostrava v minulých čtyřech zápasech ligy a poháru

Proti Zlínu i předtím s Jabloncem se Ostravští těžce dostávali do pokutového území, branku ohrožovali vesměs střelami z dálky. Centry ze stran byly chabé. A standardní situace jim nejdou od začátku sezony.

„Bylo toho málo. Vpředu máme vysokého útočníka, a když už centr přišel, byl absolutně nepřesný,“ komentoval Hapal nedostatek balonů mířících do pokutového území.

Baník narazil na soupeře, kteří poctivě bránili, napadali a číhali na protiútoky. „Asi máme trochu problém hrát do toho užšího bloku, ale i tak jsme si některé šance vypracovali. I proti Zlínu jsme je měli,“ řekl ostravský záložník Jiří Boula.

Tak proč je najednou neproměňují? V minulých čtyřech duelech dali jen dva góly. Před nimi rovněž ve čtyřech jedenáct.

Ostravský Ewerton se snaží obejít zlínského Antonína Fantiše v osmifinále poháru.

„Asi nám chybí kvalita v tom finále, protože do předfinální fáze se dostaneme, něco vyřešíme i slušně a pak nezvládneme nějakou jednodušší situaci přesně zakončit,“ odpověděl Boula. „Nevím, jestli to je v těch posledních zápasech menší kvalita, nebo smůla.“

Trenér Hapal uznává, že jsou jaloví. „Nemůžeme se do toho dostat, chybí nám možná trochu štěstí, ale hlavně přesnost,“ prohlásil. „Máme problém hrát proti bloku. Na druhou stranu moc gólů nedostáváme.“

Zbytečné se v případě Baníku zdají být standardní situace, byť na nich, jak už dříve Pavel Hapal řekl, poctivě pracují. S Jabloncem a Zlínem z nich branku neohrozili.

„Nejdou... Nedali jsme ze standardky gól, takže se to tak dá říct,“ potvrdil Jiří Boula. „Balony ale někdy létají do dobrých prostorů. Asi nemáme nejsilnější mužstvo, co se týče těch ofenzivních situací, hlaviček, i když jsme teď na hřišti měli Frýďu, Lišáka, Laca (Frydrycha, Lischku, Almásiho). Zlín to dobře odbránil.“

11 branek dali ostravští fotbalisté ve čtyřech duelech od 8. do 10. kola ligy a v poháru s SK Zápy

I přes prohry nikdo nemůže ostravským fotbalistům vyčítat, že by nebojovali, že by se o výsledek nechtěli porvat. „Ale to je to minimální, co bychom měli dělat, to je základ,“ namítl Jiří Boula. „Kdybychom nebojovali, nemá tu nikdo z nás co dělat.“

Baník tuto neděli od 15.00 nastoupí v Karviné a týden nato přivítá Spartu Praha.

„Věřím, že se oklepeme. Navíc se o náš výkon dá opřít, nebyl zas tak špatný. Hráči pracují do poslední minuty zápasu, jen možná potřebujeme někdy více štěstí jako v Teplicích, dát ušmudlaný gól,“ řekl Pavel Hapal.