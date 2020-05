Ostuda. Nejen Slavia je rozhořčena, zaútočil Tvrdík na šéfa ligy

„Chybí úcta ke klubům a profesionalita. Nejenom Slavie, ale spousta dalších klubů je opravdu nespokojena a rozhořčena,“ prohlásil Tvrdík v rozsáhlém rozhovoru pro lidovky.cz.

V úterý 12. května to bude pro český fotbal bouřlivý den. Kluby první a druhé ligy budou řešit, jak naložit s přerušenou sezonou. A zároveň by měly volit vedení Ligové fotbalové asociace (LFA). Tomu současnému končí čtyřletý mandát.

Některé kluby chtějí hrát, jiným by se náramně hodilo, aby se už do míče nekoplo.

„Buďme upřímní, kdyby dnes Plzeň byla první a Sparta druhá, současné vedení (LFA) by ligu už bez diskuze s kluby dávno ukončilo,“ řekl Tvrdík v narážce na předsedu Dušana Svobodu, který je funkcionářem Sparty, a místopředsedu Adolfa Šádka, generálního manažera Plzně.

„Motivem rozhodovacího procesu hrát za každou cenu je přesvědčení Plzně, že může předhonit Slavii a ambice Sparty dostat se na pohárová místa. Nemám jim to dokonce za zlé. Jen přitom nesmí pošlapávat pravidla férové soutěže anebo hazardovat se zdravím hráčů. Těším se na ně v Edenu, my chceme vyhrávat hlavně na hřišti,“ poznamenal.

Slavia se už před šesti týdny postavila na stranu těch, kteří hrát nechtějí, byť Tvrdík v rozhovoru říká opak. Její sportovní ředitel Jan Nezmar v rozhovoru pro MF DNES řekl: „Nadstavba je neobhajitelná myšlenka a koronavirem se všechno jen násobí. Český fotbal potřebuje, aby byl v nejlepší formě na začátku sezony, kdy se bojuje o poháry. Jakmile v Evropě nebudeme, neudýcháme to. Přitom zrovna teď plánujeme, jak chceme s jazykem na vestě dohrát zbylých jedenáct zápasů v sezoně. Proč? Abychom hráče uvařili? Devadesát procent klubů na to nemá připravený kádr.“

Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda

Tvrdík k tomu říká: „Není pochyb o tom, že chceme hrát. Fotbal nám chybí. Lidé dnes chodí do práce, do práce musí i fotbalisté. Musíme ale hledat cestu, jak zbytek soutěže udělat co nejvíce spravedlivý pro všechny. Kluby v čele tabulky hrají především o peníze, kluby na konci tabulky o fotbalový život. Moje přesvědčení je, že by z letošní soutěže neměl nikdo sestupovat. Rozšířil bych ligu o dva týmy z druhé ligy a zrušil nadstavbu pro příští ročník. Možný kompromis je také postup jednoho celku z druhé ligy a zachování stávajícího herního modelu.“

Pokud by se soutěž znovu nerozjela, sice nebude vyhlášen mistr a ani nikdo nesestoupí, ale Slavia díky současnému postavení na první místě získá nejvýhodnější pozici ze všech českých týmů pro kvalifikaci příštího ročníku evropských pohárů.

„Soutěž nebude regulérní v žádném případě, to už nikdo z nás nezařídí. Model dvou zápasů v týdnu ještě více zvýhodní velké kluby. Neumím si vůbec představit, jak menší kluby budou zvládat tempo dvou zápasů týdně. Není vůbec jasná situace po 30. červnu 2020, kdy hráčům končí smlouvy a mají se hlásit v nových klubech nebo vracet z hostování. Pro některé kluby to bude extrémně složité,“ poznamenal Tvrdík.

Předsedovi LFA Svobodovi vyčítá, že s představiteli klubů nekomunikuje, že mají málo informací. Že je zároveň spjatý se Spartou, kde je místopředsedou představenstva.

„Dušan Svoboda krizi nezvládl. Ve své funkci by měl pracovat pro kluby, mluvit s nimi, koordinovat jejich činnost. Měl by si rozmyslet, co vlastně chce. Jestli chce pokračovat ve vedení LFA způsobem, kterým ji řídil poslední dva měsíce, měl by raději od své kandidatury upustit. Měl by také odstranit svůj konflikt zájmů,“ zdůraznil Tvrdík.

Svoboda na kritiku ohledně komunikace odpovídal v rozhovoru pro iDNES.cz. „Kritiku samozřejmě vnímám. Hlavně teď od některých klubů, které nechtějí ligu dohrát, zesílila. Ale řeknu to takhle: Svoboda chce dohrát ligu. A jestli to, že se snažím udělat maximum pro dohrání sezony na hřišti, má být hlavní kritický argument, tak mi to přijde zvláštní.“