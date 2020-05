Šéf LFA reaguje na útok Tvrdíka. Manipulativní výroky, řekl Svoboda

Šéf LFA odpověděl na Tvrdíkovy výroky z obsáhlého interview pro lidovky.cz stroze, nezvolil důrazný protiútok, byť drobné rýpnutí v jeho reakci najdete.

„Zájmem LFA musí být učinit maximum pro to, aby se tento soutěžní ročník mohl dohrát na hřišti. To je mé silné přesvědčení, podpořené jasným doporučením UEFA,“ uvedl Svoboda.

„Jinak nepovažuji za nutné si dále něco vzkazovat přes média a očekávám věcnou diskuzi na půdě Ligového grémia, která bude založena alespoň na elementární znalosti fotbalových norem a ne na snaze se zalíbit a získávat si politické body do budoucna,“ poznamenal.

Tvrdík se do nejvyššího představitele profesionálních soutěží v Česku opřel důrazně. Svobodovi mj. vyčetl, že nekomunikuje se zástupci klubů, které mají málo informací. Nelíbí se mu, že hlava LFA je zároveň místopředsedou konkurenční Sparty.

„Dušan Svoboda krizi nezvládl. Ve své funkci by měl pracovat pro kluby, mluvit s nimi, koordinovat jejich činnost. Měl by si rozmyslet, co vlastně chce. Jestli chce pokračovat ve vedení LFA způsobem, kterým ji řídil poslední dva měsíce, měl by raději od své kandidatury upustit. Měl by také odstranit svůj konflikt zájmů,“ řekl Tvrdík.



„Buďme upřímní, kdyby dnes Plzeň byla první a Sparta druhá, současné vedení (LFA) by ligu už bez diskuze s kluby dávno ukončilo,“ uvedl ještě v rozhovoru v narážce na Svobodu (místopředseda Sparty) a místopředsedu LFA Adolfa Šádka, jenž je generálním manažerem Viktorie.



Slávistický šéf rozpoutal diskusi těsně před důležitým dnem pro český fotbal, vždyť už v úterý 12. května zasedá Ligové grémium - kluby první a druhé nejvyšší soutěže budou rozebírat, jak naložit s přerušeným ročníkem. Zároveň by se mělo volit vedení asociace, což však Tvrdík na Twitteru také zkritizoval.

„Koncentrovat se na podmínky dohrání, volby odložit o tři až šest měsíců,“ navrhuje ve svém příspěvku.



Jaroslav Tvrdik (Twitter) @JaroslavTvrdik Slavia v utery: 1. Hrajeme. 2. Konec nejdele do 15/7. 2. Nikdo nesestupuje, liga jiz objektivne nemuze byt regulerni. 3. Koncentrovat se na podminky dohrani, volby odlozit o 3-6 mesicu. 4. Jasna pravidla pro mozny dalsi vyvoj. 5. Zdravi hracu na prvnim miste. 6. Dohoda, ne sila. 7 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Zároveň prozradil, jak se lídr tabulky ke klíčovým otázkám postaví. „Za prvé: hrajeme. Za druhé: Konec nejdéle do 15. července. Nikdo nesestupuje, liga už objektivně nemůže být regulérní,“ vyjmenovával Tvrdík s tím, že Slavia bude požadovat jasná pravidla pro možný další vývoj aktuální situace. „Zdraví hráčů je na prvním místě,“ uvedl.