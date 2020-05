Šéf Sparty: Z tabulky mám depresi. Tvrdě pracujeme, brzy se to projeví

Než se liga zasekla kvůli pandemii koronaviru, spadla Sparta až na deváté místo, což je pro celý klub nepřijatelné umístění.

„Na tabulku se mi dívá hrozně. Když to vidím, padá na mě deprese,“ přiznává muž, který Spartu řídí od září 2018. „Kdykoli si čtu článek v médiích a vedle něj vidím tabulku, je mi strašně.“

V rozhovoru pro MF DNES Čupr hovoří o příčinách sparťanské krize, letním přestupovém období, práci sportovního ředitele Tomáše Rosického, případu Kanga nebo o komunikaci s majitelem Danielem Křetínským. Ale také o úterním zasedání Ligového grémia, které rozhodne o osudu fotbalové ligy a jejím případném dohrání.

Rozhovor s Františkem Čuprem najdete v pondělí na iDNES Premium

„Nevěřím, že by hráčům hrozila nákaza. Čísla máme v Česku fantastická, fungujeme v rámci skoro uzavřených hranic a hráči dodržují režim: trénink a domů,“ tvrdí. „Chceme dohrát a věřím, že v tom nejsme sami. Nevidím jediný důvod, proč by se liga neměla dokončit.“

Pokud pro prodloužení sezony přes 30. červen zvedne ruku nadpoloviční většina klubů z první a druhé ligy, bude před Spartou jasný úkol: dostat se v tabulce na pohárová místa a aspoň částečně zachránit zbytek ročníku.

„O všem v klubu intenzivně komunikujeme, vyhodnocujeme chyby, když se něco nepovede, řešíme to do hloubky: jestli byl problém v hráčích, v taktice, ve fyzičce,“ ubezpečuje Čupr. „Pracujeme dost tvrdě - a brzy se to už musí projevit.“