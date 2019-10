Pití na Kroba! Obránce pěkným gestem poděkoval fandům Teplic

„Znám kluka, který má v Jablonci na starosti bufet, byla to ode mě samozřejmost,“ tvrdil skromně Krob v České televizi. „Lidi mě tam povzbuzovali šest let, s nikým tam nemám problém. Tedy jen s jedním člověkem nahoře, jinak všichni okolo mě měli rádi a já je taky.“



Souhrn 14. ligového kola

Krob v létě neodcházel ze Stínadel v nejlepším. Po sezoně zohyzděné průšvihem 0:8 s Mladou Boleslaví byl přeřazen do B-týmu. Ale na Teplice nedá dopustit. „Když je člověk někde na hostování půl roku, klub mu tolik nepřiroste k srdci. Zato když jsem teď proti Teplicím nastoupil, měl jsem divný pocit, zápasu jsem se bál.



Přece jen jsem s klukama byl každý den v kabině, byli jsme super parta. Po 10–15 minutách to ze mě spadlo,“ líčil po vítězství 4:1, kterým Jablonec uťal sedmizápasovou sérii sklářů bez porážky: „Proměnit ještě v 1. půli penaltu, bylo po zápase. Takhle Teplice ještě dýchaly, třetí gól nás po přestávce uklidnil.“

32letý rodák z Berouna se mohl zapsat i mezi střelce, ale brankář Tomáš Grigar vyběhl a zasáhl nohou. „Bylo vidět, že Grigy má nějaké rychlé nohy, vypadá to, že pořád mládne,“ usmál se krajní obránce.



Právě s Grigarem se před zápasem popichoval. „Jsem s klukama pořád v kontaktu. Grigyho esemesku ani ukazovat nebudu, vrátilo by se mu to, ale trefil se do toho, jak zápas vyšel.“

Se 12 asistencemi nejlepší nahrávač ligy 2016/17 je v Jablonci spokojený: „Dostal jsem se do základní sestavy, vyhrává se, jsme parta. Titul už asi nezvládneme, když Slavia utíká, cílem jsou poháry. Kvalifikaci o Evropskou ligu jsme zkazili, ale příští rok v ní chceme Jablonci udělat jméno.“