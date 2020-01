Jablonecký Krob o Španělsku: Turbulence, ošklivo, ale teď už super

Noční přílet do Málagy letadlu s jabloneckou výpravou komplikovalo počasí, protože na jihu Španělska panovala poměrně silná bouřka, ale piloti přistávací manévr zvládli.

„Musím říct, že takové turbulence a blesky, to jsem ještě nezažil. Nebylo to moc příjemné, ale byl jsem na tom lépe než Chram (Chramosta). Ten přestal mluvit a podle mě asi i dýchat,“ vyprávěl už s úsměvem na jabloneckém webu zkušený levý obránce Jan Krob.

V úvodních dnech komplikovalo tréninky nepříjemné počasí, před kterým právě mužstva z Česka v zimní přípravě prchají. „První dva dny bylo ošklivé počasí, tak se v tom nedalo moc dobře trénovat. Teď už je krásně a je to mnohem příjemnější než v našich podmínkách. Už můžeme jít v klidu na tréninky v trenkách a tričku, takže super. Je tady skvělé zázemí a perfektní hřiště,“ popsal 32letý Krob.

V prvním utkání na španělském herním kempu Jablonečtí s elitním ruským klubem Krasnodarem, druhým celkem tamní nejvyšší soutěže a účastníkem skupiny Evropské ligy, sice prohráli těsně 1:2, ale zápas to byl z obou stran nesmírně kvalitní a plný šancí.

„Soupeř byl hodně kvalitní a pro nás skvělá konfrontace. Trošku jsme z toho zápasu měli obavy, věděli jsme, že máme těžší nohy, ale oni na tom byli asi podobně. Myslím, že se na to i dalo koukat a byli jsme i trochu překvapení, že nám zápas docela sednul,“ konstatoval Jan Krob, který vstřelil Krasnodaru krásný gól do šibenice.

„Je to sice příprava, ale s takovým mančaftem by se bod počítal, takže nás mrzí, že jsme alespoň nevyrovnali. Šance na to byly a jen škoda, že jsme víc těch situací nepotrestali gólem. Bude ale stačit, když šance proměníme 17. února doma proti Příbrami v lize, to bude daleko důležitější.“