Odchod Hložka? Nespíme, hledáme hráče, kteří by ho mohli nahradit, říká Vrba

„Vítězství je pro nás velmi důležité,“ prohlásil Vrba, jehož svěřenci před zimní přestávkou vyhráli počtvrté za sebou.

„Těší mě, že jsme v kontaktu s top mužstvy, která jsou před námi. Doufám, že jaro bude ještě zajímavé,“ pokračoval kouč, který hovořil pro klubovou televizi a později i na tiskové konferenci.

Mluvil o duelu s Hradcem, o zraněných hráčích, hodnotil podzim a chválil Adama Hložka, který utkání rozhodl.

Trefil se v 75. minutě. Nečekal jste, že zápas rozhodnete dřív?

Hradec hrál velice disciplinovaně, důrazně. My jsme s tím měli velký problém. Příležitosti jsme si nevytvořili, ačkoli jsme měli míčovou převahu. Což je samozřejmě špatně. Naštěstí to vzal Adam na sebe a akcí, kterou předvedl, zápas rozhodl. Tím nám strašně pomohl.

V souvislosti s důrazem Hradce je třeba zmínit vysoký počet faulů. Domácí třicet, Sparta patnáct...

Nedivím se Hradci, že měli tolik faulů, protože prostě hráli důsledně, důrazně, nenechali nám prostor. Když viděli, že to nevychází úplně podle jejich představ, tak si pomohli faulem. To je normální fotbal, nemám s tím problém.

Hložek rozhodl po krásném sólu. Ukázal svou výjimečnost?

V minulých zápasech měl větší podporu ofenzivních hráčů. V tom posledním na tři góly nahrál, nabídka byla výrazně lepší, Adam měl taky víc možností ve finální fázi. Doma byla aktivita našich hráčů výrazně vyšší než tady. Adam to vzal na sebe, uhrál to skvěle a ukazuje, že to je hráč evropských parametrů. Alespoň podle mě.

Dovedete si představit, že by odešel už v zimě?

Můj názor na to samozřejmě znáte. Kdyby Adam odešel, asi by to pro nás nebylo úplně optimální. Na druhou stranu: určitě se to v dohledné době stane. Hledáme hráče, kteří by ho v budoucnu mohli nahradit. Sparta určitě nespí a dělá kroky, aby byla připravena na odchod Adama Hložka. Nevím, jestli to bude teď, za půl roku, za rok. Nejsem jeho manažer, sportovní ředitel ani majitel. Jsem pouze trenér.

Zpět k zápasu. V týdnu jste na tréninku přišel o několik hráčů, musel jste sáhnout do sestavy. Byl jste kvůli tomu trochu nervózní?

Z jednoho tréninku nám odešli tři hráči a dobrý pocit jsem z toho neměl. Na druhou stranu Vitík ukázal, že je stoperem, který si tu v budoucnu může udělat hodně silnou pozici. Polidar také odehrál slušné utkání. Ukázalo se, že i hráči, kteří nehrávají tolik v základu, kvalitu mají.

Jak na tom Panák s Hanckem, kteří nemohli nastoupit, jsou?

Panák má lehký otřes mozku. Je to věc týdenní, ne dlouhodobá. Určitě začne přípravu. U Hancka počítáme s tím, že absolvuje ještě vyšetření. Pokud by byly nějaké komplikace, muselo by se na tom pracovat, aby byl na začátku ledna k dispozici. Momentálně bere antibiotika. Doufejme, že to zabere, a i on bude v lednu k dispozici.

A co Casper Höjer?

Měl by být do přípravy k dispozici.

Během podzimu jste odehráli 31 zápasů. Jak náročné to bylo?

To je šílené číslo. Někdo toto odehraje za celou sezonu, my to odehráli za čtyři měsíce, což je hodně náročné. Některá zranění možná vznikla z důvodu, že zápasů bylo tolik.

Jak jste celkově s první částí sezony před přestávkou spokojený?

Chtěli jsme postoupit ze skupiny Evropské ligy. Na druhou stranu jsme postoupili do jarních bojů evropských pohárů, za což jsem rád. Máme soupeře, s kterým bychom si to rádi rozdali o další postup. I když víme, že Partizan je top mužstvo Srbska.

A co se ligy týče?

Nedokážu to posoudit přesně, ale myslím si, že být po 19 kolech se 45 body třetí, to se možná nestalo hodně dlouho. Ukazuje se, že liga se rozděluje na čtyři až pět silných mužstev, která budou sbírat víc bodů, než jsme byli v minulosti zvyklí. Mohli jsme mít třeba o čtyři body víc, některé remízy jsme měli zvládnout lépe. Nemáme jich málo, ale Plzeň i Slavia uhráli bodů víc. Musíme jim pogratulovat a doufat, že jich zase na jaře uhrajeme víc my.