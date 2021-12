Hložek, nejproduktivnější v lize. Věděl jsem, že stoperům uteču, usmíval se

Diváci v Mladé Boleslavi, kde Hradec našel svůj prvoligový azyl, čekali na branku až do pětasedmdesáté minuty.

Sparťanský kapitán Dočkal rozběhl Hložka parádním pasem, ofenzivní fotbalový talent ustál souboje s protihráči, tří z nich se zbavil a nakonec levačkou propálil domácího brankáře.

„Věděl jsem, že stoperům uteču, i proto mě trenér vysunul nahoru, chtěl, abych se neustále nabízel za obranu. Čekal jsem, že takový balon na mě projde. Závěr té akce, to už byla třešnička na dortu,“ culil se Hložek v rozhovoru pro klubový web.

Vzápětí k sobě však byl kritický.

Máte bilanci pět branek, deset asistencí. Jste nejproduktivnější hráč ligy. Jak hodnotíte svůj podzim?

Z mé strany nemůžu být úplně spokojený. Všichni víme, že jsem se zadrhl s góly, mělo jich být víc, asistencí taky. Přes pauzu potrénujeme a věřím, že to bude lepší.

Těšíte se už na zimní pauzu?

Jasně. Už v létě ta přestávka pro mě a Kubu Peška byla krátká, tak už jsme to teď vyhlíželi, že už to potřebujeme. Všichni jsme už tahali nohy a těšíme se na volno.

Jak složitý zápas s Hradcem Králové byl?

Asi bylo vidět, že byl náročný hodně. Hradec byl dobře připravený, my jsme sice drželi míč a ovládali jsme hru, ale šancí nebylo tolik, kolik bychom si přáli. To jsme si řekli už v poločase, ale moc se to nezlepšilo... Jsem rád, že ten jeden gól nám tam spadl.

Pokud Slavia v neděli vyhraje na hřišti Baníku, budete na ni ztrácet pět bodů. Co na to říkáte?

Může se stát, že tam ztratí, v Ostravě se hraje těžko. Budeme to sledovat a uvidíme.

Bude na jaře boj o titul otevřený?

Samozřejmě, že to je otevřené. Bude se rozhodovat až na jaře. Tři čtyři týmy si to rozdají mezi sebou a kdo bude lepší, tak vyhraje titul.