Skandály stranou. Fotbalové fandy bavili Hložek, Mandous i Bílkova armáda

Bílek: jak navázat na vlčí odkaz

Zase to nebyl žádný zázrak. Žádná elegantní jízda za výhrou. Spíš to byla tahanice o každý míč. Souboje, standardní situace, nepřesnosti.

„Trpělivě jsme hledali skuliny,“ hodnotil sobotní výhru 1:0 v Karviné plzeňský trenér Michal Bílek. Mnozí fanoušci si o něm vyprávějí ironické postřehy, že zná jen lopotnou obrannou strategii. Na Facebooku před lety vznikla stránka Fanklub defenzivního fotbalu, kde si do Bílka můžete rýpnout, pokud máte náladu. Ale podívejte se na podzimní tabulku...

15 vítězství, 13 inkasovaných gólů, 47 bodů.

Taky vás překvapilo, jak vysoko a vcelku bezbolestně se Plzeň drží.

Jedenáctkrát vyhrála o jediný gól. Jako naposledy v Karviné, která je bez vítězství zašlapaná na posledním místě.

Viktoria ve verzi 2021 se výrazně liší od mužstva, které atraktivním stylem na hřišti a vlčím mimo hřiště dominovalo lize. Horváth, Limberský a spol. jsou v důchodu.

Trenér Plzně Michal Bílek sleduje dění na trávníku během utkání proti Slavii.

Současná Plzeň sází na pracanty, kteří nejsou VIP, ale nebojí se. Brankář Staněk sedm vychytaných nul. Krajní záložník Sýkora tři góly plus čtyři asistence. Odložený obránce Řezník přesně naopak. K tomu Bucha, Havel, Hejda, Kalvach, Mosquera, Pernica.

Především však Jean-David Beauguel, útočník, který dal deset gólů. O víkendu Beauguel nemohl hrát kvůli kartám, přesto Plzeň zvítězila - a Slavia zná největšího konkurenta.

Hložek: tak kam? A kdy? A za kolik?

Chvíli bylo ticho, ale už ty otázky zase rezonují. Už se zase mluví o tom, že Adam Hložek, největší talent českého fotbalu, brzy vyrazí ze Sparty do zahraničí. Třeba už v zimě? I to je varianta, se kterou je třeba počítat.

A kouč Pavel Vrba to ví: „Určitě se to v dohledné době stane. Hledáme hráče, kteří by ho v budoucnu mohli nahradit.“

Hledat Sparta může, ale kde takové najít? Talent jako Hložek se v Česku rodí možná jednou za deset let. V sobotu proti Hradci nezáživný zápas rozsvítil a rozhodl nádhernou akcí: udržel balon, hravě se zbavil tří soupeřů a slabší levačkou zakončil. Jako mazák!

Sparťanský fotbalista Adam Hložek se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Kde by asi bez něj Sparta byla? Na třetím místě tabulky asi ne. A pokud jste se během podzimu občas podivovali, že není vidět tolik jako v minulé sezoně, zkuste si připomenout pár zásadních faktů.

1. V létě měl po Euru jen týden dovolené.

2. Chtě nechtě si musel zvykat na nový post: pod hrotem si musel sám vytvářet prostor a ještě zásobovat spoluhráče.

3. I přes všechny nesnáze stihl nasbírat patnáct bodů za pět gólů a deset přihrávek, což v lize nikdo jiný nedokázal.

4. Pořád je mu teprve devatenáct!

Na to zkuste příště myslet, až se vám bude zdát, že Hložek zrovna nemá den. Pokud tedy vůbec ještě bude na jaře českou ligu hrát.

Mandous: zase za hrdinu

Bylo mu fuk, že přišel o šanci útočit na rekord v neprůstřelnosti. Nezajímalo ho, že po 724 minutách skončila obdivuhodná série, během které nedostal gól. Šlo mu o jediné: chytit tu penaltu! Zachránit aspoň bod!

Aleš Mandous, gólman fotbalové Slavie, to zvládl. Ve třetí nastavené minutě vystihl pokus ostravského střelce Almásiho a napsal tečku za ligovým podzimem i za jeho nejpůsobivějším zápasem.

Zapátrejte v paměti. Kdy jste naposledy ve fotbalové lize viděli takové utkání?

Nedělní souboj Baníku se Slavií, to byl v dobrém slova smyslu totální blázinec. Chyběli jen diváci na tribunách, jinak nic.

Slávistický brankář Aleš Mandous v duelu s Olomoucí.

Nejdřív hosté z Prahy o dva góly vedli. Pak třikrát inkasovali. Mezitím přišli o dva vyloučené hráče. V devíti dokázali vyrovnat. Nakonec ještě ustáli penaltu. A odvezli si bod za divokou remízu 3:3.

Hrdinou je zase Mandous, muž, kterému se za posledního dva a půl roku úplně změnil život. Na debut v české lize čekal až do sedmadvaceti, v dubnu 2019 dostal coby trpělivý olomoucký náhradník konečně velkou příležitost: proti Slavii.

Právě v Edenu je od léta doma a už toho stihl požehnaně. Vytlačil do té doby nedotknutelného Koláře z pozice jedničky. Sedmkrát udržel nulu. Pojistil si místo v reprezentaci. A v neděli udržel Slavii před zimní pauzou o bod v čele před Plzní.