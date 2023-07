Bitriho vyloučení? Nebyla to jeho chyba. S Tankem se musíme sladit, řekl Hapal

„Útočníkům jsme říkali, že Bitri chodí hodně do skluzů, někdy tam stačí dát nohu a je z toho červená,“ uvedl Jan Baránek mladší, který v pozici hlavního trenéra Slovácka podruhé zaskakoval za nemocného Martina Svědíka. „Od nás to ale nebyl taktický záměr Bitriho vyloučit, spíše takový detail v celkových pokynech.“

I ostravský trenér Pavel Hapal uznal, že Bitri hraje na hraně.

„Při první kartě fauloval. U té druhé, u toho vyloučení, bych ho ale nevinil, protože protivník by šel sám na branku,“ uvedl kouč. „Byla tam špatná přihrávka středem, načež soupeř poslal balon za obranu a on ztrácel krok. Ještě že zakročil mimo pokutové území. Nebyla to jeho chyba, problém byl v rozehrávce.“

Za obranu se po Tetourově vysunutí dostal i Tanko, který obešel brankáře Heču a v 50. minutě dal gól. Po zásahu videoasistenta rozhodčího ale neplatil – ostravský útočník byl v ofsajdu.

„Ale trochu ve mě hrklo, protože jsem před tím ztratil míč,“ přiznal slovácký záložník Daniel Holzer. „Co mi říkali kluci, tak Tanko byl dva možná tři metry v ofsajdu. Nevím, proč to rozhodčí nechával a vůbec nemával ofsajd.“

Tanko, který do Baníku přišel před sezonou z druholigového Varnsdorfu, udělal na Holzera dojem. „Už když jsem viděl video z předchozího zápasu Baníku s Libercem,“ podotkl. „Trenéři nás upozorňovali, že je velice rychlý, že si máme dávat pozor, kde běhá, že se může dostat za záda obránců.“

Trenér Baránek byl spokojený, jak jeho svěřenci bránění Tanka zvládli. „Havlík držel pozici před stopery a oni si hlídali náběhy za něj,“ řekl Baránek. „A když dal ten gól, nevím, proč rozhodčí nemával ofsajd hned. Kluci hru do obrany zvládli. Ukazuji, že i ve svých letech na to mají.“

Střednímu obránci Michalu Kadlecovi je 38 let, Vlastimilu Daníčkovi dvaatřicet.

Do velké šance se Tanko dostal i v 72. minutě, kdy před Hečou vypíchl míč, ale minul levou tyč prázdné branky... Leč i tentokrát byl v postavení mimo hru.

„Ty ofsajdy si musí ještě pohlídat, ale jinak to je skvělý hráč. Kopnete mu balon za obranu a on ho stihne,“ chválil spoluhráče ostravský záložník Matěj Šín.

„Budeme muset pilovat přihrávku na něj, prostrkávání míče za obranu, abychom to s jeho náběhem sladili. Klidně ale při své rychlosti může být i dva metry před obráncem a uteče mu,“ prohlásil Hapal.