Baník přišel o stopera Bitriho, který přestoupil do Valerengy Oslo

„Nebudeme tvrdit, že nás to nemrzí. Eneo tady šel herně hodně nahoru a získal si své místo v základní sestavě. Z Norska ale obdržel na naše poměry opravdu lukrativní nabídku, a přestože i my jsme mu dali návrh nové smlouvy a jednali o nových podmínkách, on vyjádřil touhu odejít,“ uvedl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

„Samozřejmě smlouvu měl ještě skoro na rok s následnou opcí a mohli jsme tedy naléhat na to, aby ji dodržel, ale držet za každou cenu hráče, který chce jít pryč, by bylo spíše kontraproduktivní. Navíc i nabídka pro Baník byla finančně zajímavá,“ dodal Mikloško.

Odchod Bitriho nahrává možnosti příchodu defenzivního univerzála Vojtěcha Smrže z Hradce Králové, o nějž se Ostrava zajímá. „Nestojí to tak, že bychom teď okamžitě museli za jakoukoliv cenu dovést nového stopera, když jeden odešel. Hráči, které v kádru máme, svou kvalitu mají. My hráčský trh monitorujeme nepřetržitě a průběžně si situaci analyzujeme. Ale nebudu předjímat, zda ještě v tomto přestupním okně k nějakému příchodu dojde,“ řekl Mikloško.