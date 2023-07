Dejte nám čas a půjde to, nabádá ostravský záložník Šín

Ostravští ale ani ve druhém utkání nového ročníku ligy nedali gól ze hry, protože v Liberci (1:3) se prosadili pouze z penalty.

„Musíme si vypracovat více šancí a více střílet. Je to takové bezzubé,“ přiznal Šín.

Chybí vám na hřišti pořád ještě lepší souhra, abyste se v útoku prosadili?

Spíše štěstí, ale je pravda, že se musíme i více sehrát. Bude to tam padat.

S bodem se Slováckem jste spokojení?

Tak napůl. Sahali jsme po výhře, většinu utkání jsme byli lepší, pak tam byla ta červená karta a po ní jsme už bránili. Ale bod beru.

Začátek vám ale vůbec nevyšel. Dvacet pět minut jste se nemohli dostat k brance hostů. Proč?

Asi jsme nebyli nejlépe nastavení hlavami, neskočili jsme do zápasu dobře, ale po těch dvaceti minutách jsme se rozehráli a už to bylo lepší. Prvních dvacet minut jsme nechytili.

Jak je to možné, když jste po Liberci měli co napravovat?

Netuším. Vůbec nevím. Musíme to na příští utkání zlepšit.

Tentokrát jste bojovali, což fandové ocenili bouřlivým povzbuzováním. Je to tak?

Je vidět, že když zabereme, fanoušci nás podpoří. Když někdo zarve, vyhraje souboj, je to hned znát. Fandové se toho chytnou a povzbudí nás. To je skvělý pocit.

Hodně byl vidět váš nový útočník Abdullahi Tanko, i když byl často v ofsajdu. Jak se vám s ním hraje?

Ofsajdy si ještě musí pohlídat, ale jinak to je skvělý hráč. Kopnete mu balon za obranu a on ho stihne doběhnout. Pro hráče ze středu zálohy je dobré mít tam někoho jako Tanko. Snažím se mu dávat balony co nejrychleji.

Proti Slovácku jste hráli se čtyřčlennou obrannou řadou. Vyhovuje vám to více než s tříčlennou, s níž jste začali v Liberci?

Ve čtyřce jsme se cítili lépe, hráli jsme tak už minulou sezonu, kluci jsou na to zvyklejší. Uvidíme, co přijde příště (v neděli v Plzni – pozn. red.). Ale i tu trojku jsme měli dobře naučenou. Můžeme hrát oběma způsoby.

Je pořád hodně znát, že máte v týmu spoustu nových hráčů?

Už jsme spolu nějakou dobu. Dejte nám čas a půjde to.