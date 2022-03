Teplice stojí za Jarošíkem v kritice lavičky Plzně. Kultivujte prostředí, apelují

„Rád bych vyjádřil jeho postoji jednoznačnou podporu, velmi si ho cením,“ napsal Šedlbauer v prohlášení.

Jarošíkovi v zápase, který Teplice prohrály 0:1 z penalty, vadilo, že domácí lavička vyvíjela tlak na rozhodcovskou čtveřici. „Nechápu tohle chování,“ podivoval se kouč sklářů plzeňskému bouření. V nastavení na sebe realizační týmy soupeřů štěkaly, opouštěly vymezené území a rozhodčí je pak musel od sebe oddělovat.

„Minulý týden, když jsme hráli doma se Slováckem, se mi to nelíbilo na naší straně. Zpucoval jsem vlastní realizační tým, jak se chovali k rozhodčím. A dneska celý realizák Viktorky zbytečně tlačil na čtvrtého rozhodčího.“

Ze své kritiky Jarošík vyjmul hlavního plzeňského trenéra Michala Bílka. „Zachoval si dekorum, byl korektní a v pohodě s chováním. Ale zbytek realizáku? Nechápu, co vyskakují po čtvrtém rozhodčím, co tam mají tihle lidi vůbec dělat?“

Výbuchy hněvu nejsou v českém fotbale ojedinělé. Lehce, ale možná mylně by se daly svést na pozůstatek doby korupční, kdy nikdo netušil, zda rozhodčí chybují schválně, nebo neúmyslně, a spíš si to vysvětloval zářezem. Nebo je buranské chování už tak zakořeněné, že se leckdy stává normou? Třeba ani realizační tým Slavie nemá nejlepší pověst. V únoru dostal asistent sešívaných Pavel Řehák pokutu 40 tisíc korun a stopku na dvě utkání za pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči plzeňskému Johnu Mosquerovi.

A teď je tady Jarošíkův údiv naopak nad chováním Viktorie. „Aby si vedoucí mužstva nebo kdo to byl, nevím přesně, kdo jakou má funkci, chodil stěžovat? Od toho tam je trenér, to stačí. Úplně zbytečný tlak. I hlavní rozhodčí je mladý kluk, pak píská pod tlakem a dělá chyby,“ nechápe Jarošík, který je do fotbalu zažraný, přitom při zápasech vypadá, že je nad věcí. Kariéru měl velkou, hrál za Spartu, Chelsea, Celtik, CSKA Moskva či Zaragozu, vlastní mistrovské tituly z Česka, Anglie, Skotska a Ruska.

Domácí trenér Bílek pak na tiskovce vysvětloval, co lavičku popudilo. „Zdálo se nám, že na druhé straně byl faul. Z toho pak vznikl trestný kop, ze kterého Teplice daly břevno. To byl pravděpodobně spouštěč nervozity,“ myslel si trenér Viktorie.

Nejen Jarošík, i teplický klub se pozastavil nad tím, co se děje ve vymezeném prostoru hráčských lavic. „Tento jev se v poslední době objevuje na českých ligových trávnících čím dál tím více a celé představenstvo klubu ho jednoznačně odsuzuje. Vyzýváme Ligovou fotbalovou asociaci ve spolupráci s Komisí rozhodčích FAČR, aby v tomto směru podnikla kroky ke kultivaci fotbalového prostředí,“ žádá Šedlbauer.

I on si myslí, že na nezkušené arbitry tlak nejen od realizačních týmů působí špatně. „Došlo k výrazným změnám v rozhodcovských listinách a mladí rozhodčí, kteří nově začínají pískat nejvyšší soutěž, se tímto dostávají pod neustálý tlak nejen realizačních týmů, ale mnohdy také členů managementu jednotlivých klubů, což může mít poté také dopad na posouzení jednotlivých situací,“ míní teplický předseda.

Zápas měl dohru u komise rozhodčích, která konstatovala, že ve třech sporných a klíčových momentech – při penaltě a vyloučení Plzně a při neuznaném gólu Teplic - rozhodčí anebo videorozhodčí pochybili.