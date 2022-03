Emoce v Plzni. VAR úřadoval, realizační týmy musel oddělovat rozhodčí

Největší pozdvižení způsobily tři momenty. Ten první byl pochopitelný, to když sudí Marek Radina nařídil pokutový kop na základě rady své kolegyně Jany Adámkové, která seděla u videa.

Mladý arbitr si šel zkontrolovat záznam, načež ukázal na puntík. Mohamed Tijani zezadu Jeana-Davida Beauguela skutečně podkopl, sám faulovaný útočník následně penaltu proměnil.

Další situace spojené s kontrolou videa už byly spornější.

V úvodu nastavení úvodního poločasu fauloval Roberta Jukla těsně před hranicí velkého vápna Milan Havel. Na první pohled zdánlivě nevinný zákrok. Sudí vytáhl žlutou kartu, jenže poté dostal do sluchátka pokyn, aby se šel na situaci ještě jednou podívat. Shledal, že plzeňský bek zmařil zjevnou brankovou příležitost, tudíž předchozí verdikt zrušil a vytasil červený kartónek.

„Faul to byl, ale na červenou se mi to nezdálo. VAR to ale takhle viděl a rozhodčímu poradil. To je všechno, co bych k tomu řekl. Je to na nich,“ krčil na pozápasové tiskové konferenci rameny domácí záložník Lukáš Kalvach.

První půle se nastavovala dokonce o šest minut. Do té druhé už vyběhla Plzeň jen v deseti, v oslabení teplickým nájezdům dlouhou dobu odolávala a odrážela jeden útok za druhým. Tedy až do 73. minuty, kdy únik přetavil v gól Filip Žák.

Radoval se však jen chvilku, pomezní arbitr vystřelil praporek vzhůru na znamení postavení mimo hru. Následovalo další přezkoumávání videa. Zatímco v předchozích dvou případech VAR původní názor hlavního arbitra změnil, tentokrát verdikt postranního posvětil.

Situace byla velmi těsná. Žák se snažil prchnout bránícímu Filipu Kašovi, jenže bez kalibrované čáry, která v Česku není k dispozici, je velice obtížné takový moment rozšifrovat.

„Vůbec pro to nemám vysvětlení. Ptal jsem se i pomezního rozhodčího, proč mává, když si není jistý. Říkal, že si jistý byl a viděl to jako jasný ofsajd. Což ale nechápu. Jestli se jednalo o ofsajd, tak to byly maximálně milimetry,“ zlobil se teplický útočník a autor neuznané trefy.

Napětí se stupňovalo. Hostující gólman Tomáš Grigar dvakrát přeběhl půlící čáru, aby si s arbitrem cosi vysvětlil. Když už se šlo do nastavení, byly obě střídačky na nohou. Pokřikovaly na sebe, jednotliví členové realizačních týmů opouštěli vymezené území a pokračovali ve slovních přestřelkách.

„K tomu bych se rád vyjádřil. Minulý týden, když jsme hráli se Slováckem, jsem zpucoval svůj vlastní realizační tým, jak se choval k rozhodčím. Tentokrát celý realizák Viktorky zbytečně tlačil na čtvrtého rozhodčího. Tohle chování vůbec nechápu,“ líčil rozvážně hovořící, avšak zjevně rozčilený kouč hostů Jiří Jarošík.

Právě on byl v závěru nejaktivnější, co se gestikulace týče. Jeho protějšek Michal Bílek zůstával v klidu. „Musím říct, že byl korektní a zachoval si dekorum,“ chválil protějška Jarošík. „Ale zbytek? Nechápu, proč takhle vyskakují ke čtvrtému rozhodčímu. Co tam mají tihle lidé vůbec co dělat?Já to nechápu! Aby si vedoucí chodil stěžovat? Přesně je neznám a nevím, jakou mají funkci, ale je tam přeci trenér.“

Z plzeňské strany slovní potyčky až tak strašně nevypadaly, aspoň z pohledu kouče Bílka. I on se k nim na tiskovce stručně vyjádřil. „Zdálo se nám, že na druhé straně byl faul. Z toho pak vznikl trestný kop, ze kterého Teplice daly břevno. To byl pravděpodobně spouštěč nervozity,“ pronesl.

Oba trenéři se však shodli na tom, že rozhodovací proces během momentů zkoumaných u videa byl až příliš dlouhý. „Jsem pro VAR, ale musí to být rychlejší. A když stojí rozhodčí blízko, tak by to měl posoudit hlavně sám,“ zdůrazňoval Jarošík. „Přijde mi, že už je toho příliš. Hra je rozkouskovaná, pauzy strašně dlouhé,“ doplnil Bílek.