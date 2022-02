Teplická jízda trvá. Riskujeme, takhle hrají velké týmy, říká trenér Jarošík

„Ale zatím není moc co si užívat, pořád jsme namočení v sestupu,“ krotil euforii trenér Jiří Jarošík po nedělní výhře 1:0, která patřila do kategorie klíčových, neboť přišla nad poslední Karvinou.

Co vás zvedlo?

Pořád omíláme, že ani na podzim jsme neměli špatné zápasy, ale kolikrát ne štěstí. Teď ano. Karviná ke konci mohla dvakrát vyrovnat. Ale kluci jdou tomu štěstí naproti.

Může za vzestup i pracovitost?

Atmosféra je dobrá, kluci makají a jsem rád, že to přenášejí i do zápasů. A že to byl výkon pracovitý, to je pravda. Na rozbitém hřišti jsme hráli líp v první půli, stálo nás to strašně sil, pak se Karviná zvedla. Bál jsem se, aby hráči zápas psychicky unesli, ale zvládli to.

Čekal jste devět bodů ze tří kol?

Já nikdy nepočítal, série je krásná, ale spoustu toho před námi.



Neukolébá se váš tým?

My jako trenéři je nenecháme, aby oslavovali a nepracovali. Toho se nebojím; vím, že nejsme dokonalí, ale tahle parta na hřišti nechá vždycky všechno. Na podzim jsme dostávali spoustu červených karet, dělali individuální chyby, teď se to neděje, za což jsem rád.

Hlavně v první půli fanoušci častokrát tleskali, jak vás to hřálo?

Někdy jsme hráli trošku i na větší riziko, ale o tom fotbale je. Takhle ho musíme hrát, na jakémkoli terénu a s jakýmkoli soupeřem. Pak kluci můžou zjistit, že to jde, že se to učí. Nesmí se toho bát, takhle hrají velké týmy. Jestli chceme, aby hráči rostli a my je jednou mohli prodávat, jiná cesta není. Musí si tohle dovolit třeba i ve vápně.

Jak vám pomáhá konkurence?

Minule byl Jukl výborný, dnes jsem mu musel říct, že nebude hrát. Tyhle situace jsou dobré pro trenéry, těžké pro hráče. Ale je tu konkurence, to jsme všichni chtěli. Obrana hraje skvěle, přidala další nulu, čapli to, takže třeba Knapík se Shejbalem si musí počkat. Ale i střídající hráči vždy pomůžou a něco přinesou.

Nebudete se dívat už nahoru?

Je to teď krásný, ale tabulka je vyrovnaná a všichni bodují, skoro nejsou remízy. Příště můžeme prohrát a jsme zase na chvostu, takže musíme být pořád napjatí a pracovití.