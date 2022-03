Hradecký Kodeš před Teplicemi: Pokud to zvládneme, už by to mělo být dobré

„Bude to další klíčový zápas. Jestli ho zvládneme, tak už by to mělo být dobré,“ přiznává záložník hradeckého mužstva Petr Kodeš.

O uvažování hradeckých hráčů může mnoho napovědět pohled na tabulku. Hradec v něm po víkendové výhře nad Zlínem, první po osmi zápasech, drží desetibodový náskok na svého nedělního soupeře.

Teplice vs. Hradec Králové Online reportáž v neděli od 15 hodin

Tento náskok je důležitý proto, že Teplicím patří v tabulce 14. místo, tedy poslední, které zavání sestupem, poslední totiž přímo sestupuje a patnáctý a čtrnáctý budou muset na konci sezony prvoligovou příslušnost hájit v nepříjemné baráži. „Stále je pro nás prioritou záchranářským starostem se vyhnout,“ připomíná v této souvislosti hradecký záložník.

Těm se může vyhnout v případě, že se mu pro nadstavbovou část soutěže, která sezonu zakončí a o všem důležitém rozhodne, podaří udržet místo ve druhé skupině. Splnění tohoto cíle si Hradec před týdnem výhrou nad Zlínem přiblížil. Ze tří bodů se jeho hráči radovali po dlouhých více než třech měsících.

„Trochu se nám ulevilo. Už v Jablonci nám k výhře chyběl kousek, proti Zlínu to konečně vyšlo,“ poznamenal Kodeš, jenž by jako hráč, který v Teplicích fotbalově vyrůstal, mohl být považován za odborníka na nedělního soupeře: „Teplice měly špatný podzim, ale tým mají kvalitní. Věřil jsem, že se zvednou, což také na jaře ukazují.“

Podzimní vzájemný zápas obou mužstev v Mladé Boleslavi, kde hraje Hradec svá domácí utkání, skončil jeho jasnou výhrou 3:0. „Jenomže Teplice byly tehdy ve špatném rozpoložení, nesbíraly body, nový trenér Jarošík se teprve seznamoval s týmem... V zimní pauze tam zapracovali, všechno si sedlo a Teplice jdou nahoru bodově i herně,“ je si vědom hradecký obránce Michal Leibl.

Hradec do Teplic vyrazí bez vykartovaného obránce Čecha, chybět stále bude po zranění se teprve vracející další bek Urma a nejistý je start záložníka Novotného.