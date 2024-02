Frťala: Ještě nejsme válec, ale důležité je, že se kluci nevzdávají

Ve čtvrté ze šesti přidaných minut motorová myš Trubač kopal trestňák, hlavou prodloužil míč Knapík do Mičevičovy paže. Od ní se odrazil do sítě. Extáze vypukla u hráčů ve žlutomodrém stejnokroji i na tribunách, načež VAR křepčení uťal.

„Trošku nás mrzí, že dáte gól v poslední minutě a jste ve velké euforii, pak nic. Ruka tam byla. A pravidla říkají, že když s ní hráč dosáhne gólu jakkoli, i když ji má u těla, gól neplatí. Neuznaný byl asi právem,“ nerozporoval to Daniel Trubač.

2 vstřelené góly jarní domácí norma Teplic

Ani Frťala nekňoural: „Musíme to rozhodnutí respektovat.“ VAR už předtím Teplicím přisoudil penaltu, když ve druhé půli objevil Svozilovu ruku. Útočník Fila ji jistě proměnil a vyrovnal, střídající Jásir po dravém průniku otočil na 2:1. Egypťan dal svůj druhý gól v posledních dvou zápasech, podobně skóroval i v dohrávce s Olomoucí.

„Přinesl do naší hry kvalitu. Paradoxně mě trošku naštval, když nevstoupil na hřiště koncentrovaně; zahodil chrániče, chtěl hrát bez nich,“ prozradil Frťala. „I on se nějak vyvíjí. Určitě mu další gól dodá spoustu sebevědomí.“ Bude ho potřebovat, neboť žolík nejspíš povýší do základní sestavy. Už v sobotu totiž brzy střídal Senegalce Gninga, který se zranil při své gólové příležitosti. „Nevypadá to moc dobře, nejspíš zraněné koleno,“ zvěstoval po zápase Frťala zlověstnou diagnózu.

Právě když Gninga ošetřovali, Karviná se ujala vedení po krásném projektilu Krčíka. A Teplice pak vypadly na čas z role. „Kluci na to mají právo. Jsme v nějakém vývoji a nikdo nemůže podlehnout dojmu, že po třech jarních kolech najednou budeme soupeře válcovat. K tomu jsme ještě nedospěli, za tím si budu stát,“ krotí přehnaná očekávání Frťala.

Jeho filozofií je zlepšovat se krok sun krok, ne rychle vzplát a rychle vyhořet. „Pro mě je důležité, že se kluci nevzdávají a že jsou opakovaně schopní pro úspěch udělat maximum,“ cení si trenér sklářů. „O poločase jsme si některé věci řekli a kluci pak byli aktivní a skóre otočili.“

Na anglický týden s dohrávkou proti Olomouci se nevymlouval. „Jsou týmy, které tak hrají normálně. Jeden anglický týden nemůže být alibi pro hráče, že nemají šťávu. U nás to ani neplatilo, šťávu měli. Občasné výpadky, to se stane.“

Právě po ojedinělém výpadku defenzivy zblízka dorážel Akinyemi a srovnal, i tak se Teplice tlačily do výhry. Nevyšla, poprvé v sezoně doma inkasovaly dva góly. „Jsem rád, že jsme tady překonali i Slavii,“ usmál se kouč hostů Juraj Jarábek. Sklářům vysekl poklonu: „Díky Frťalovi jdou nahoru, hrají agresivní, náročný fotbal a mají neskutečný fyzický tým s pěti hráči kolem 194 cm.“

Na Stínadlech se sešly bezmála tři a půl tisíce fanoušků, kotel i po remíze přichystal děkovačku. Na jaře Teplice neprohrály, na svém hřišti drží normu dvou nastřílených gólů a jsou ve střední ligové skupině. Domácí trojboj končí v neděli s Libercem.