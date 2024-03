Vyhrabal jsem se, nepustím to, říká teplický útočník Čerepkai

„Trenér mi v zimě řekl, že je spokojený s prací, co v Teplicích předvádějí útočníci. Jasně mi dal najevo, jakou mám pozici. Vyhrabal jsem se z ní dobrými výkony v přípravě, hrál jsem uvolněně, dovolil jsem si, možná to se mu líbilo. A když jsem se teď dostal do základu, už to nepustím,“ věří si jednadvacetiletý forvard.

Při vzpomínce na svou první šanci v základní sestavě Teplic se oklepe: šestka na Slavii! Na další příležitost si musel počkat rok a půl, mezitím ho klub poslat sbírat zkušenosti do Zlatých Moravců. Ze Slovenska přitom v roce 2022 na sever Čech přišel. „Když mě poslali zpátky, byl jsem trochu naštvaný, to nebudu lhát. Ale časem jsem pochopil, že to je pro mě dobrý krok. Byl jsem tři měsíce zraněný, tam jsem se rozehrál a teď to tady můžu ukázat.“

7 zápasů v české lize odehrál Čerepkai za Teplice, dva z nich v základní sestavě. Na gól čeká.

Při obnovené premiéře v zápase s Libercem vydržel 83 minut, vyždímal se, při střídání v závěru si užil potlesk tribun. „Atmosféra byla skvělá, ale nejde mluvit o tom, že bych si to užil. Byla to především velká dřina,“ přiznal 190 centimetrů vysoký hrot. „Fyzicky to byl extrémně náročný zápas, Liberec hrál výborně, ale my ještě lépe. Hlavně v první půli jsme si vytvořili víc šancí, druhá už byla o tom, kdo se víc vydá,“ ohlížel se za vítěznou partií.

Přiznal, že hlavně na začátku cítil stres. „První dva tři míče mi nevyšly, chytil jsem se až přímákem. Docela dobře jsem to kopl, od té chvíle ze mě nervozita spadla a už se mi hrálo dobře.“ Blízko k základní sestavě měl už o týden a půl dříve proti Olomouci, tehdy ho zbrzdila nemoc. „Vím, že trenér mě chtěl postavit, ale měl jsem virózu a celý minulý týden jsem proležel doma. Snad mám vybráno,“ doufá.

Na podzim teplické útočníky kosila zranění a kouč Frťala si lámal hlavu, koho na hrot postavit, teď má i po zranění Gninga stále na výběr. Čerepkai je momentálně volbou číslo tři za Filou a Jásirem, kteří hrají ve skvělé formě. Egypťan skóroval v posledních třech zápasech, Fila dal na jaře už čtyři góly. Jejich zásahy rozhodly i bitvu s Libercem. „Mají formu, můžu se vedle nich jedině chytit. Jako trojka jsme v útoku hodně nebezpeční.“

Z ofenzivy se stává nečekaná chlouba Teplic a i díky ní skláři zůstávají na jaře neporažení. Vydrží to i po zkoušce ohněm v Edenu? „Věřím, že uhrajeme o dost lepší výsledek, než když jsem hrál na Slavii poprvé. Máme lepší tým než tehdy a začátek jara vynikající. Jsme bod od první šestky, ale také jen šest od skupiny o záchranu. Do každého zápasu musíme jít, jako by to bylo finále.“