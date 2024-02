7,5 hodiny bez gólu, teď výstavní kus. Krčík svůj první dal kamarádovi z dětství

„Pocházíme z jednoho města. V Prievidze jsme spolu hráli v jednom týmu za mládež, i když je o rok mladší,“ vykreslil přátelské pouto Krčík po remíze 2:2. „Jsem rád, že mi to poprvé v české lize padlo, a ještě s takovým bonbónkem, že proti Rišovi.“

Kamarádi se potkali pět set kilometrů od své rodné hroudy, ale radost z toho měl jen ten starší. Po necelé čtvrthodině hry napřáhl z dobrých třiceti metrů a na utěšenou plachtící ránu, byť neletěla úplně k tyči, Ludha o fous nedosáhl. A hosté vedli.

„Výstavní kus!“ smekl karvinský trenér Juraj Jarábek. „Konečně jsme po 451 minutách dali gól. Krčík to bude mít drahé. On má výbornou střelu, vyhovuje mu tříobráncový systém, míč vyváží z pozice pravého stopera. Aspoň si teď začne střelecky věřit.“

Čtyřiadvacetiletý Krčík i na tréninku zkouší vysílat rakety z dálky. „Mám tyto situace rád. A konečně se to přeneslo i do zápasu. Vyplynulo to z toho, že Teplice měly o hráče méně,“ zmínil 191 cm vysoký obránce ošetřování Gninga. „Takže jsem viděl před sebou volný prostor. Zakřičel jsem si o přihrávku a měl jsem v hlavě jediné: dobře si balon přebrat a trefit bránu. A obojí jsem naštěstí udělal dobře.“

Ludha, který dostal podruhé šanci v základní sestavě po zranění teplické jedničky Tomáše Grigara, svém kamarádovi „vyčinil“.

„Hned po zápase mi říkal, proč právě jemu jsem musel takový gól dát. Tvrdil mi, že vůbec nic neviděl. A ani nečekal, že vystřelím,“ tlumočil Krčík, co si s kamarádem po jejich prvním souboji v české lize povídal.

Ludhovi stínil jeden z bránících hráčů. „Já osobně si myslel, že gól nebude, že tam s sebou Rišo hodí. Ale pak trošku zamrzl, takže jsem své myšlenky přehodnotil a panovala obrovská radost.“

Teplický brankář Richard Ludha. Dávid Krčík, obránce Karviné.

Karviná nejenže skórovala po 7,5 hodinách, tedy skoro po celé jedné pracovní směně, ale přidala i druhý gól. Což na Stínadlech v letošní sezoně dosud nikdo nedokázal. „Těší mě, že jsme překonali i Slavii,“ mrknul trenér Jarábek. „Mám rád statistiky, takže jsem klukům dával napsané, jak na tom s tou sérií jsme.“

Gólové sucho se vkrádalo hráčům Karviné do hlav. „Uměli jsme si vypracovat šance i teď proti Spartě a Slavii. Neproměňovali jsme je, soupeř využil pološanci, sráželo nás to,“ cítil Krčík. „Po katastrofálním prvním týdnu, kdy jsme tři zápasy prohráli se skóre 0:9, jsme za každý gól i bod rádi.“

Výhra z toho zase nebyla, předposlední Karviná ji vyhlíží marně už devět kol. Teplice totiž skóre otočily, Egypťan Jásir skóroval po brejku na 2:1 právě přes Krčíka.

„Udělal to dobře, na svojí výšku je rychlý, hodil si míč na pravačku, sekl na levačku a výborně se trefil,“ ocenil ho Slovák. „Ještě štěstí, že jsme vyrovnali, body potřebujeme jako sůl. Záchrana bude velká šichta, s každým to je válka. Ale máme tým na to, aby v Karviné zůstala liga i pro příští sezonu.“