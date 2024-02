Teplický objev Jásir: Zlatan, můj idol. I pro mě je fotbal jako válka

Jásir jednou může být zajímavý i pro větší kluby, věří trenér Frťala Zatím je v hierarchii útočníků fotbalových Teplic až trojka, trenér Zdenko Frťala ale útočníkovi Mohamedu Jásirovi věští velkou budoucnost. „Jeho typologie je určitě zajímavá, je to hráč, který chce na sobě pracovat, zlepšovat se. I kabina je z něj nadšená, dovolím si říct. Jednou může být jedním ze zajímavých hráčů nejen pro nás, ale třeba i pro větší kluby,“ lichotí trenér 22letému forvardovi. Na trávník zatím přichází spíše jako žolík než člen základní sestavy, ale pokaždé je ho hned plné hřiště. I když má na kontě pouze dva prvoligové góly, má to váhu, oba totiž vstřelil do sítě mistrovské Sparty. „Je to pro něj odměna za hodně těžké začátky v Teplicích. Trápily ho zdravotní komplikace a byl z toho sám smutný. My jsme udělali maximum, aby si postupně zvykal na tohle prostředí a náročnost tréninkového procesu. Nejprve dával góly za béčko, že na to pak plynule navázal v áčku, to nás samozřejmě těší. Ale je teprve na začátku cesty,“ drží kouč Egypťana na uzdě. Teplický Mohamed Jásir po promarněné šanci v zápase s Pardubicemi. Jeho muslimská víra přináší určité komplikace během tréninkového procesu, například v době ramadánu. Ovšem ani s tím Frťala nemá problém. „Víme o tom, jsme s tím ztotožnění. Když drží půst a není to problém pro něj, tak ani pro nás. Není jediný, kdo má tuhle víru. Jsme ve spojení, když ramadán přijde, víme, jak na to reagovat,“ ujišťuje kouč. Jásir v Česku pozvolna zapouští kořeny, našel si tu přítelkyni. Stále má ale před sebou ještě dlouhý seznam úkolů, prvním je posunout se do základní sestavy Teplic. „Myslím, že to je čistý kluk. Když mu bude držet zdraví a nepodlehne nějakým vedlejším vlivům, což je náš úkol ho od toho ochránit, jednou může dokázat hodně,“ je přesvědčený Frťala.