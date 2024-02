Michal Bílek zase pálí za Teplice. Po 24 letech. Držím ho na uzdě, říká trenér

Tepličtí fanoušci už hráče se stejným jménem i příjmením uctívali na přelomu milénia. Když bývalý sparťan posílil žlutomodré na podzim 1997, byla to pro regionální klub událost. Týmu z lázeňského města pomohl k historickému stříbru a do evropských pohárů, v jeho barvách strávil tři sezony, nasázel jedenáct gólů. Pozdější trenér reprezentace poslední branku za skláře vstřelil v únoru 2000 do sítě Jablonce.

„Michal Bílek starší byl hráč, který zanechal v Teplicích obrovskou stopu. A Michal Bílek mladší, i když nemají rodinné pouto, je teprve na začátku. Musí opakovaně dokazovat, že je pro nás důležitý jako všichni tady,“ tvrdil Zdenko Frťala, vítězný trenér.

Také on na Stínadlech v nejlepší teplické éře kopal a s Bílkem se spřátelil. Natolik, že mu pak dělal asistenta třeba i ve Spartě, spolu získali titul. „Když měl Míša před iks lety nabídku trénovat Teplice, v tehdejším kádru už Michal Bílek byl. A on na to: Když se angažmá povede, Michal Bílek má místo v sestavě jisté,“ rozesmál se Frťala.

A ano, současný Bílek nemá s legendou žádný příbuzenský vztah. „Ale já si myslím, že jsem taky technik jako on,“ chechtal se bojovník Bílek, jehož táta Martin chytal v hokeji. Dokonce i nejvyšší soutěž za Kladno.

Michal Bílek a trenér Josef Pešice po posledním zápase sezony 1999/2000. První se loučil s hráčskou kariérou, druhý s Teplicemi.

Jeho syn se teď poprvé ocitl ve střeleckých listinách nejvyšší soutěže fotbalové. Po 22 minutách hry zužitkoval teplický tlak, jeho pohotový pokus z vápna ještě tečoval Filip Novák. „Do brány by střela beztak šla, ale možná by míč měl gólman,“ uvažovala jarní kometa sklářů, která po přestávce z přímého kopu nastřelila tyč: „Viděl jsem blbě postavenou zeď a brankáře hodně na zadní tyči, tak jsem to zkusil obstřelit.“

Do první ligy se Bílek propracoval poměrně pozdě, první gól slavil v patnáctém startu, ve svých šestadvaceti letech. „Doufám, že brzy přijde další,“ mrkl.

Na sever Čech se vrátil už v létě z Opavy, kromě svých herních schopností měl rozproudit kabinu a udělat rozruch na hřišti, neboť platí za provokatéra. Po nevýrazném rozjezdu se na sklonku podzimu propracoval do základní sestavy, jenže v posledním duelu na Letné se Spartou se zranil.

Michal Bílek, legenda. Michal Bílek, ligový nováček.

„Paradoxně ani nefiguroval v nominaci na soustředění do Turecka, po zranění ještě nebyl tolik dotrénovaný. Díky souhře náhod, že vypadli Havelka se Švandou, jsme ho vzali. A na základě přípravných utkání jsme ho zvolili na pozici pravého halfbeka,“ přiblížil Frťala. „Dokazuje, že je v něm potenciál.“

Proti Olomouci to ukázal vrchovatě. „Když se daří týmu, každý hráč má větší sebevědomí. Já se cítím dobře na to, že jsem neabsolvoval celou přípravu a ani neměl letět do Turecka. Pak jsem taky nečekal, že nastoupím do prvního jarního zápasu. Trenér mi dal šanci a jsem rád,“ potěšilo Bílka.

S chválou to Frťala tradičně přehánět nechce: „Jsem hrozně rád za něj, že dal první ligový gól. Ale mám s ním zkušenosti od jeho osmnácti let a patří mezi hráče, které musíte pořád držet na uzdě, aby neuletěl ve svém sebevědomí.“

Sebevědomím ovšem mohou překypovat Teplice, na jaře ze tří zápasů vytěžily sedm bodů a jen dva je dělí od ligové skupiny o titul. „Ale taky čtyři od záchranářské,“ varoval Bílek. „Takový start jsme si někde v hlavě přáli. Máme dobrou partu, každý dělá srandičky na druhého, fungujeme velice dobře.“

A to i díky nositeli slavného jména.