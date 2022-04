Co rozsekne nadstavbu. Klíčové srovnání před závěrečným bojem o titul

Redakce MF DNES a iDNES.cz zkusila před závěrečným pětidílným thrillerem odhadnout, co a kdo může rozhodnout.

1 Výchozí pozice

Vzhledem k minimálnímu odstupu vás možná zarazí, že třeba bookmakeři mají zcela jasno. Experti, kteří se živí správnými odhady na výsledky, jasně favorizují Slavii. Na další sešívanou obhajobu si třeba u Tipsportu můžete vsadit v nizoučkém kurzu 1,2:1. Zato vklad na plzeňský triumf by se vám násobil číslem 4,5.

Momentka ze zápasu Plzně se Slavií.

Proč ten odskok? Protože na první pohled leccos hraje pro Slavii.

Kouč Trpišovský může počítat suzdravenými lídry Provodem a Hovorkou, po vypadnutí z Konferenční ligy tým nemusí tříštit síly ani pozornost, a hlavně tři zápasy s nejbližšími konkurenty se hrají v Edenu, kde Slavia z patnácti utkání čtrnáct vyhrála. Doma válcuje!

I rozjezd nadstavby má jednodušší, zítra nastoupí proti Hradci, který hraje v mladoboleslavském azylu. Vzhledem k dojezdové vzdálenosti z Prahy se očekává, že slávisté nastoupí vlastně jako doma. Plzeň startuje doma proti Slovácku, což může být o poznání těžší úkol.

2 Brankáři

Že by plusové body pro Plzeň? Ano, vypadá to tak. Viktorii prospívá, že má jasno v tom, kdo je jednička. Jindřich Staněk vychytal dvanáct nul, v téhle disciplíně je nejlepší ze všech. Pokud ho nevyřadí zranění, v brance nechybí a nevedou se diskuse o tom, jestli mezi tyče patří, nebo ne.

Brankář Plzně Jindřich Staněk zasahuje v utkání proti Slavii.

Slavii naopak brankářský post trápí. Ta bolístka dokonce občas přerůstá ve vážný problém. Čerstvě třicetiletý Aleš Mandous má vychytáno devět nul, patří ke špičce v úspěšnosti zákroků, která se blíží 85 procentům, vládne statistikám úspěšnosti přihrávek. Nicméně nadstavbu začne zkušenější Ondřej Kolář, jehož čísla patří spíš k průměru. Trenérský tým mu věří. Ale ustojí tlak, který se na něj hrne?

3 Trenéři

Předpokládáme těsný souboj naprosto odlišných světů. A zároveň důkaz, že k vrcholu mohou vést různé cesty. Na jedné straně slávistický vizionář Jindřich Trpišovský, vyznavač totálního fotbalu. Na druhé Michal Bílek, úsporný pragmatik na plzeňské lavičce. Jejich náhled na fotbal – aspoň očima fanoušků – se liší skoro ve všem. Vítězit však dovedou oba. Bílek posbíral devět titulů jako hráč, desátý přidal před 15 lety jako kouč Sparty. Trpišovský, který se coby fotbalista neprosadil, útočí na čtvrtý titul vřadě, což se ve Slavii povedlo naposledy v období protektorátu.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský

„Chceme vybojovat titul pro fanoušky, kteří dlouho nemohli na fotbal, a pro našeho šéfa,“ zmínil slávistický kouč nemocného bosse Jaroslava Tvrdíka. Bílek o ambicích mluví nerad. Týden co týden opakuje, že myslí jen na nejbližší utkání. Obezřetnost se mu vyplácí, Viktoria naposledy prohrála loni v říjnu, což je vzhledem k okolnostem téměř zázrak. Plzeň vyhlíží změnu majitele, najela na úsporný režim, přesto se drží. Že zkouší titul urvat méně líbivým stylem než Slavia, to těžko vyčítat trenérovi: z materiálu, který dostal k dispozici, ždímá, co se dá.

4 Střelci

V šachové partii mívají větší hodnotu jiné figury, ale tady dost možná budou rozhodovat. Co třeba první květen v Edenu, kdy dojde na přímý souboj favoritů?

Slávista Ondřej Lingr

Slávista Ondřej Lingr i plzeňský Jean-David Beauguel mají zatím třináct gólů a kromě toho, aby pomohli k titulu, mohou myslet i na cenu pro krále střelců. Lingr, to je přírodňák z Havířova. Pohání ho obrovská touha. Je menší, ale od rány. Kdykoli vtrhne na hřiště, vnese do zápasu energii, rve se o každou píď prostoru. Staví si před sebe vysoké cíle: víc než kdokoli jiný třeba řeší, zda kněmu dolétne reprezentační pozvánka. „A před zápasem, když usínám, dvě hodiny myslím na to, jak dávám gól. Jsem fotbalový maniak,“ vyprávěl nedávno.

Jean-David Beauguel z Plzně během utkání 26. kola Fortuna ligy proti Jablonci.

Beauguel je jiný. Francouz, levák, vysoký, háklivý na jakékoli rasistické projevy. Sebevědomí mu pochopitelně nechybí, dřív mu ovšem trenéři vyčítali menší zápal. Když nemusel, nezakousl se, táhla se s ním pověst bolestínka. V posledních dvou sezonách začal řádit: zapracoval na odolnosti, víc uplatňuje svaly a postavu. Za dva měsíce mu končí smlouva a pořád není jasné, co dál: pokud v nadstavbě zazáří, třeba si vystřílí vytoužené angažmá doma ve Francii.