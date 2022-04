Jdeme do finále, těší se Horváth. Plzeň čeká na úvod nadstavby Slovácko

Celek z Uherského Hradiště se v posledních letech vyprofiloval jako nelítostný kat favoritů, v probíhajícím ročníku navíc opět sahá po pohárových příčkách. V tabulce je čtvrtý a nejspíš už se příliš posouvat nebude: za třetí Spartou zaostává o sedm bodů, na pátý Baník má naopak osmibodový náskok.

„Jdeme do finále. Třicet kol se hrálo, abychom si vytvořili výhodnou výchozí pozici pro nadstavbu. To se nám povedlo a teď záleží, jak zvládneme těch pět zápasů. Máme to dobře rozehrané, navíc i rozpis je dobrý. Uvidíme, na co to bude stačit,“ říká plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

V tomto ročníku se ve vzájemných zápasech dosud vedlo lépe Plzni. Dvakrát zvítězila, dvakrát po výsledku 2:1.

V domácím utkání Viktoria otáčela proti deseti, na Stadionu Miroslava Valenty zase vedla už od první minuty zásluhou Havla.

„Můžeme se podívat na průběh minulých zápasů a v čem se nám dařilo. Slovácko hraje celou sezonu velmi dobře, proto v té skupině je. Je to mužstvo, které zaslouží velkou pozornost. My budeme věřit, že se kvalitně připravíme a podaří se nám ho porazit i potřetí,“ doufá Horváth.

Střelecky se v obou případech zvládl prosadit Jean-David Beauguel, který nakonec zakončil část na 13 přesných trefách. Korunu pro krále střelců ovšem nezískal, o jednu branku jej předčil Václav Jurečka ze Slovácka.

A právě sedmadvacetiletý forvard, který prožívá životní sezonu, je mužem, na kterého si musí dát Viktoria největší pozor. Výhra by se Plzni proklatě hodila, o týden později totiž vyrazí do Edenu.

To už budou viktoriáni pořádně zarostlí, hráči i realizační tým se totiž už nějakou dobu neholí. A tak by to mělo být až do konce sezony. „I mně to roste,“ směje se Horváth. „Někomu to sluší víc, někomu míň. Ale spojuje nás to.“