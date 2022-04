Trpišovský před nadstavbou: Už žádný prostor pro chyby. Sparta? Může se vrátit

Ale nakonec to byla podle očekávání přece jen Slavia, která poslední duel základní části fotbalové ligy zvládla. Výhra 3:0 ji před víkendovým startem nadstavby udržela v sedle.

„Ale na začátku jsme vážně nehráli dobře,“ opakoval Trpišovský. „Byli jsme statičtí, špatně jsme se rozhodovali. Přežili jsme dvě nepříjemné situace a těžko se prokousávali do šancí.“

Ovšem jakmile jste dali gól, Zlín odpadl.

Je fakt, že jsme se postupem času zlepšili. Po gólu Standy Tecla hra nabrala obrátky, možností přibylo. Když se vzápětí prosadil i Lukáš Provod, hodně nás to uklidnilo a po pauze už jsme vývoj kontrolovali.

Šestý do party? Radši Hradec než Liberec. Kvůli hřišti V neděli vstoupí Slavia do nadstavbové skupiny o titul na stadionu v Mladé Boleslavi proti Hradci Králové, který si jako poslední zajistil účast v elitní skupině o titul. „Těžko si můžete v téhle fázi soupeře vybírat,“ poznamenal Trpišovský. „Koukal jsem spíš na stav hrací plochy, takže z toho pohledu jsem rád, že nemusíme do Liberce, i když ho mám rád a v každém zápase mu fandím.“ Slavia naposledy Hradci nastřílela venku pět branek. „Byli jsme efektivní, ale výkon zas tak dobrý nebyl. Hradec má výborného trenéra, je to nepříjemný tým. Na šestém místě je po právu.“

Z čeho plynul horší vstup do utkání?

Ondra Kúdela s Davidem Hovorkou, kteří vedle sebe nastoupili po dlouhé době, zpočátku působili při rozehrávce rozpačitě. Jde to i na jejich vrub. Nebyl to od nich vyloženě špatný výkon, ale nebyl bezchybný. Paradoxně nám coby obránci pomohli spíš do ofenzivy než do defenzivy, díky Davidovi jsme přečíslovali levou stranu.

Musí vás těšit, že na každém postu máte nyní na výběr ze dvou nebo i tří jmen. Zastupitelnost je obrovská.

Je to pro nás v sezoně úplně nová situace: během následujících dvou týdnů odehrajeme jen dva zápasy a už na utkání se Zlínem byl kádr hodně široký. Sice nám na poslední chvíli vypadli někteří hráči kvůli nemoci, ale i tak jsme měli na lavičce spoustu variant, další hráči zůstali i mimo nominaci. Věřím, že konkurenční prostředí v téhle fázi sezony může rozhodovat. V nadstavbě už není prostor pro chyby nebo improvizaci. Máme s tím trojnásobnou zkušenost.

Znovu do závěrečné fáze sezony vstupujete z prvního místa, tentokrát s bodovým náskokem.

Díky rozlosování a třem domácím zápasům je to velká výhoda, důležité je to i po psychické stránce. Zvlášť, když jsme tak dlouho naháněli Plzeň z druhé příčky.

Mimochodem, po porážce Sparty v Olomouci už bude boj o titul už právě jen mezi vámi a Plzní, souhlasíte?

Uvidíme. Pořád ještě zbývá pět zápasů, ve hře je patnáct bodů. Nerad bych někoho odepisoval. Sparta už měla větší ztrátu a i přesto se už jednou do hry vrátila. Kdyby vyhrála všech pět zápasů, může se to opakovat. Bodový odstup však samozřejmě hraje pro nás s Plzní.

Jak velkou motivací je pro vás osobně zisk čtvrtého titulu v řadě?

Je to mimořádná výzva. Slavia je velký klub, třikrát už jsme to společně dokázali. A i když víme, jak těžké a složité to ještě bude, chceme to dokázat znovu. Je tu spoustu hráčů, kteří ještě titul nemají. Navíc chceme úspěch i pro fanoušky, kteří v minulých letech na stadiony spíš nemohli, či pro našeho šéfa, těch věcí je víc.

Slávistický náhradní brankář Přemysl Kovář (vpravo) po boku Stanislava Tecla děkuje fanouškům po zápase se Zlínem.

V závěru utkání se Zlínem jste do hry poslali náhradního brankáře Kováře. Čí to byl nápad?

Domluvili se na tom s Ondrou Kolářem. Aleš Mandous nám onemocněl, nebyl k dispozici, takže se to nabízelo. Navíc Přéma už je de facto můj nadřízený, musím ho poslouchat...

V klubu působí jako manažer. Na starost má především spolupráci s Vlašimí.

A v aktuální sezoně ještě neměl start, mysleli jsme na to. Snad to soupeř chápe, určitě to nebylo nic, čím bychom ho chtěli rozhodit, dehonestovat. Přéma rozšířil svou brankářskou neporazitelnost: ve Slavii je přes pět roků a ještě nikdy neprohrál.