Zase vykouzlila sbírku krásných zážitků. Vybojovala porci bodů do koeficientu. Vydělala přes 200 milionů a prala se o nejlepší čtyřku. A ani na chvíli to nebyla nuda! Otázka ovšem je, jestli je do budoucna šance dostat se za hranu evropského čtvrtfinále, když to fotbalové Slavii ani na třetí pokus nevyšlo.