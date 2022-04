Novinka pro Liberec a Jablonec: jen boje o umístění a o záchranu

Mnohem hůře jsou na tom Jablonečtí, kteří se po dvou třetích a dvou čtvrtých místech letos propadli až ke dnu. Na rozdíl od bojů o evropské poháry tak stojí před zcela novou výzvou: bojem o přežití v nejvyšší soutěži. V ní hraje severočeský klub kontroverzního majitele Miroslava Pelty nepřetržitě už od sezony 1994/95.

Jablonec vs. Pardubice Online reportáž v sobotu od 17 hodin

„Co jsem přišel do Jablonce, tak za posledních pět let jsme hráli o třetí či čtvrté místo. Teď je situace jiná a bude to velmi těžké, body neděláme ani doma, ani venku. Doufám, že teď už se to otočí, každý si sáhne do svědomí a začneme hrát jako o život!“ burcuje jablonecký záložník Jakub Považanec. „Nic jiného nám to ani nevelí, protože s tímhle kádrem a s tímhle mužstvem je naše umístění hanba.“

Do skupiny o záchranu, v níž hraje každý s každým jednou, vstoupí svěřenci trenéra Petra Rady až ze 13. příčky, přičemž jejich náskok na poslední Karvinou už se ztenčil na devět bodů. Nejhorší celek sestoupí přímo, kluby na 15. a 14. místě čeká baráž s týmy z druhé ligy. O ambicích Jablonce výrazně napoví hned sobotní první zápas, v němž na Střelnici hostí patnácté Pardubice, které mají o dva body méně.

„Je to pro nás všechny ubíjející, chce to koncentraci. Máme zkušený kádr na to, aby byli hráči v klidu. Nesmíme dělat fatální individuální chyby, které jsme teď předváděli,“ velí kouč Petr Rada. „Ve hře je pět zápasů a patnáct bodů, nepůjde ani tak o krásu, ale chce to mít na hřišti srdce! Budou to hraniční zápasy po všech stránkách. Teď se ukáže síla a sebevědomí hráčů.“

Liberec míří do Olomouce

Fotbalisté libereckého Slovanu se po katastrofálním startu do sezony vydrápali aspoň na 8. příčku a v neděli se představí v úvodním duelu semifinále skupiny o umístění na stadionu deváté Olomouce. Odveta je na programu příští sobotu pod Ještědem. Vítězný tým narazí ve finále na lepšího z dvojice Mladá Boleslav - České Budějovice. Ve hře je finanční prémie milion korun a přímý postup do 3. kola příštího ročníku domácího poháru MOL Cupu.

Olomouc vs. Liberec Online reportáž v neděli od 16 hodin

„Když jsme přišli do Liberce, byli jsme na posledním místě tabulky. Cílem byla záchrana. Takže jsme spokojeni, že jsme v té prostřední skupině. Mysleli jsme si, že naším soupeřem budou spíše Budějovice. Nečekali jsme, že Olomouc porazí Spartu. Myslím, že to budou vyrovnané zápasy. Nedávno jsme tam prohráli 0:1, tak aspoň jim máme co vracet,“ uvedl Luboš Kozel, trenér Liberce.