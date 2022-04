Fotbalisté Pardubic před startem boje o záchranu ladí sestavu, Vacek je zpět

Je to ani ne měsíc, co se pardubičtí fotbalisté s Jabloncem střetli v pražském Ďolíčku. Tehdy to skončilo remízou 1:1. V sobotu, byť Východočeši nastoupí venku, by pro ně bylo nanejvýš záhodno, aby proti stejnému sokovi znovu minimálně bodovali. Na jablonecký trávník vyběhnou v 17 hodin.