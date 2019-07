Krmenčík už po zranění opět pálí za Plzeň. Zpátky se nedívám, říká

Přetržený křížový vaz jej vyřadil na více než sedm měsíců. Poté pozvolný návrat do tréninku, opětovné nabírání kondice... A nakonec i gól, v lize poprvé od loňského srpna.



Jsou pro vás vstřelené branky velkou úlevou?

Hlavní je, že jsme vyhráli a udělali tři body. Teď se musíme hlavně soustředit na zápas, který přijde v úterý (odveta na hřišti Olympiakosu). Jsem rád, že jsem se trefil. A co bylo předtím? Zpátky se nedívám.

Hnal jste se i za hattrickem. Cítil jste, že byste mohl ještě gól přidat?

Myslel jsem na to, ale hřiště nebylo v úplně dobrém stavu. Bylo to pro oba týmy hrozně těžké a Karvinou musím pochválit. Trenér je velice dobře fyzicky připravil. Myslel jsem si, že tak v pětašedesáté minutě odejdou. Mužstva, která s nimi budou teprve hrát, to budou mít strašně náročné. Nevypustí ani jeden souboj.

Při slavení jste vypadal hodně dojatý...

Určitě jsem na to všechno myslel. Na svoji rodinu, jak při mě držela. Taky na našeho fyzioterapeuta Péťu Naslera, který se mnou prožil devět měsíců tvrdé dřiny. Co se mi stalo, bych nikomu nepřál. Je to opravdu nepříjemná záležitost. Říkal jsem ale, že se vrátím silnější, což jsem myslel vážně.

Museli jste trochu uklidňovat Dominika Janoška s Ondřejem Mihálikem, které čekal první zápas v základní sestavě?

Janoška jsme si trošku s Kopicem dobírali. Byl takový zamlklý. Ale říkali jsme mu, ať se nestresuje, že se nemá čeho bát. Je to super kluk, první start jsem mu hodně přál. Zvládli to s Ondrou oba fantasticky.

Přijde vám, že mužstvo hraje lépe než na jaře? V lize jste zatím stoprocentní.

Minulou sezonu jsem to mohl sledovat pouze z tribuny, teď jsem na hřišti. Myslím, že jsme se posunuli zase dál. Děláme, co po nás trenéři chtějí. Třeba ti stopeři, kteří… Ale nebudu vám vlastně říkat naši taktiku. (smích) Posun je na našem herním projevu vidět, jsme spokojení.

Teď ještě na výkon navázat v Pireu.

Jedeme tam pro dobrý výsledek, chceme se vracet s postupem.



Zatím jste pokaždé v průběhu utkání střídal. Jak jste na tom v současné době po fyzické stránce?

Zranění bylo dlouhé. Odmakal jsem celou přípravu a poznám na sobě, že už bych vydržel i víc než sedmdesát minut. I v tréninku se už cítím silnější. Trenér se pak rozhodl, že mě vystřídá. Ale nebyl jsem vůbec proti.