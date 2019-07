Brabec před gólovou hlavičkou tušil, kam míč od Kovaříka půjde

„Způsoby rozehrávání standardních situací máme různé. Někdo mi tam říkal, že to Kovi vezme rovnou z první, takže jsem věděl, že to půjde od brány a že by se mohl balon v tomhle prostoru objevit. Jsem rád, že se mi to povedlo proměnit,“ měl radost.

I kvůli zdravotním problémům několika plzeňských obránců se Brabec v úvodu sezony usídlil v základní sestavě. V lize ještě nechyběl ani minutu, domácí pohárový duel proti Olympiakosu nedohrál jen kvůli lehčímu zranění.

Kdyby ještě získal větší pohodu v rozehrávce, měl by místo v jedenáctce i po návratu kapitána Romana Hubníka zřejmě jisté. Nebo by k němu byl aspoň hodně blízko. Jenže proti Karviné mu život komplikoval podmáčený terén.

„Bylo to hodně náročné, protože podmínky nám sice na jednu stranu pomohly v tom, že se hrálo rychle, ale fyzicky to bylo těžké. V obou poločasech došlo na situace, kdy jsme ztráceli míč zbytečně na základě špatného dotyku na tomhle povrchu,“ vysvětloval.

Dnes dopoledne odlétá s výpravou Viktorie do řeckého Pirea k odvetě 2. předkola Ligy mistrů. Pro Plzeň je tak dobrou zprávou, že si triumfem nad Karvinou opět zvedla náladu. Tři body Brabec staví nad svůj gól. „V tuhle chvíli je pro mě nejdůležitější, že jsme zápas zvládli a zvítězili,“ dodal.