Takhle se vyfláknout na bránění? To nesnáším, láteřil kouč Straka

Tabulka ale mluví naprosto jasně: Karviná je poslední a bez bodu. V příštím kole navíc hostí pražskou Slavii, těžší soupeř už ji v lize čekat ani nemůže.



„Ale my nemáme strach! Budeme zase dělat to, čeho jsme schopní. Nemůžete čekat, že budeme hrát jako Real Madrid, i když ten teď dostal sedmičku,“ neztrácí Straka optimismus.

Jak dlouho mu vydrží, je ovšem otázkou. Liga sice je zatím na svém začátku, dohánění ztráty z úvodu ročníku se však může stát hodně obtížným a nevítaným úkolem.



Tentokrát těsná porážka od jednoho z adeptů na titul. Jak výkon svého celku hodnotíte?

Když se prohraje, tak je hodnocení vždycky nanic. Sice se teď budeme chlácholit, že jsme prohráli 2:3 s mančaftem, který je úplně jinde než my, ale bodů máme zase nula. To samozřejmě mrzí. Tři zápasy, třikrát jsme mohli bodovat… Nula bodů. Další analýzu si nechám pro sebe.

Přesto jste aspoň po bodu chvíli sahali.

Podívejte se, když dokážete vyrovnat, tak se nemůže stát, aby se nám pak hráč na něco takhle vyflákl! To není možné, to nejde. Hraješ proti top mužstvu, ale my si tam mirnixtirnix necháme zaběhnout soupeře, aniž bychom nějak reagovali. Tohle já nesnáším! První gól to samé… My se porážíme sami. Chyby, které jsme udělali, musíme odstranit. Až se tak stane, tak budeme úspěšní.

Po dlouhém zranění se poprvé trefil Michael Krmenčík, k vaší smůle to odnesla právě Karviná.

Michael má své obrovské kvality, které ukázal. A ukazoval je i dřív, když nebyl zraněný. Je to skvělý hráč, který je těžko hlídatelný. Tak se to musí brát. Plzeň má opravdu top skórera a je otázkou času, kdy se dá úplně do kupy a už tady nebude.

Je nad síly vašeho mužstva, abyste ubránili Krmenčíka celých devadesát minut?

Nemyslím si, že je to jen naše neschopnost, spíš možná celé ligy. Je to top hráč. Když šanci dostane, dokáže ji proměnit. Spíš mě mrzí, jakým způsobem se k těm příležitostem dostal. První gól? Takhle tam nemůže proplachtit, nesmysl. To jsou věci, které rozhodují. Michael je dokázal stoprocentně využívat. Plzni přeju, aby jí to takhle klaplo i v úterý proti Olympiakosu.

Před výkopem se nad stadionem přehnala pořádná průtrž. Ovlivnilo to nějak utkání?

Bylo to fajn. Když jsme do Plzně přijeli, tak bylo dusno, asi dvaatřicet stupňů. Nakonec jsme viděli dobrý fotbal, nebyla to nuda. V průběhu utkání jsme měli své příležitosti, třeba Janečka měl obrovskou. To jsou zlomové situace, neproměněné šance nás sráží.

Je to zpětná vazba, že něco nefunguje?

Přestali jsme být aktivní, Viktoria přepnula na vyšší obrátky. A co tomu předcházelo, jsem vám už říkal. Plzeň má ohromnou kvalitu, hraje Ligu mistrů, zatímco my jsme se minulou sezonu horkotěžko zachraňovali. Pracuju s tím, co mám. Udělali jsme maximum, ale byli jsme potrestaní kvůli tomu, že jsme udělali obrovskou individuální taktickou chybu. Kdyby se tohle nestalo a nedostali jsme na 1:2, tak to mohlo být mnohem zajímavější.

Není už pomalu čas na začátek lehké paniky? Jste jediní, kteří ještě v tabulce nemají ani bod.

Sehráli jsme tři utkání, pokaždé jsme o gól prohráli a nebyli jsme vůbec špatní. Odvedli jsme dobré výkony, ale nemáme body. Musíte si uvědomit jednu věc, že tohle nejde ze dne na den. Asi osm hráčů odešlo, dalších osm zase přišlo. Potřebují se poznat. Měli jsme přípravu jen tři týdny, co extra s tím můžete chtít udělat? V Plzni je mančaft roky pohromadě, v tom je obrovský rozdíl. Ta nula samozřejmě není dobrá, to je nám jasné, navíc přijede mistrovská Slavia. Půjdeme se porvat. Žádná panika.