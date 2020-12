Nesu odpovědnost. Rozdávali jsme vánoční dárky už v listopadu, hlesl Guľa

Situace je nelichotivá, vždyť Plzeň přezimuje na devátém místě, což je výrazně níž, než by si na západě Čech představovali.

A Guľovi je jasné, že takhle to dál nepůjde. „Změna trenéra může být jedním impulzem, dalším zase evoluce a rekonstrukce kádru. K tomu je třeba si sednout s nadhledem a bez emocí,“ pronesl.

Guľa před šlágrem zamíchal sestavou, mezi tyče poslal Staňka, na kraj obrany nasadil Pernicu a v základu dostal po delší době šanci také Mihálik.

Opticky jste příliš nezaostávali, jenže své příležitosti jste opět neproměnili, což se ukázalo jako klíčové.

Zajímavý zápas, hlavně v prvním poločase velmi slušný z naší strany. Byla tam agresivita, měli jsme dvě tři šance, ale bohužel jsme nebyli dostatečně produktivní. A soupeř tu svou využil. Pak už naše sprinterské tempo nebylo tak intenzivní, Slavia to zkušeně rozdrobila. Nedostávala se už do větších příležitostí, ale stačilo jí to. Byla efektivnější.

Cítíte, že vaše trenérská pozice je v ohrožení?

Teď jsme teprve dohráli. Ještě jsme o ní nediskutovali, na to bude prostor. Deváté místo je velmi velmi špatné a jednoznačně neodpovídá ambicím klubu a kvalitě hráčů. Budeme o tom určitě intenzivně hovořit.

Od ligového restartu Viktoria ztrácí jedno utkání za druhým. Co může být příčinou?

Pro nás je podstatné, aby šli hráči na maximum. Z našeho pohledu jsme maximum dělali, ale výsledkově to nevyšlo. Rozdávali jsme vánoční dárky už v listopadu, kromě Slovácka nás nikdo nepřehrál. Situace, ve kterých jsme byli produktivní během začátku našeho působení tady, už jsme nevyužívali. Dostali jsme se sami pod určitý drobnohled, poztráceli jsme jednoduché zápasy a lehké body. Je to velmi zlé, nesu za to odpovědnost.

Do branky jste vyslal Jindřicha Staňka. Jak na vás zapůsobil?

Zvládl situaci velmi slušně a potvrdil výkonnost z tréninkového procesu.

Jaký impulz teď mužstvo potřebuje, aby se probralo a znovu bojovalo o přední příčky?

Nemyslím si, že chybí jen produktivita. Dostali jsme i hodně gólů. Naše stabilita byla chabá na to, jakou máme kvalitu. Vnímám to komplexně, cest může být mnoho. Změna trenéra může být jedním impulzem, dalším zase evoluce a rekonstrukce kádru. K tomu je třeba si sednout s nadhledem a bez emocí. A nejen si to vyhodnotit, ale udělat i konkrétní řešení.

Jak hodnotíte výkony Zdeňka Ondráška? Přivedli jste ho v průběhu podzimu, začal dobře, střílel góly, jenže teď prožívá poměrně dlouhé střelecké sucho...

Je to zajímavý pohled. Pro něco jsme to dělali, budeme takto citliví. Kobra přinesl energii. Stabilita u Beauguela není konstantní, tentokrát už zase nebyl fyzicky připravený na celý zápas. Pracujeme s tím, co máme. A že jsme dali prostor Alvirovi nebo Káčerovi... Musíte být vděční i za těch dvacet minut a pokusit se změnit vývoj. To se nedělo.

Nechybí Viktorii siloví, urputní hráči? Třeba Slovácko vás vyloženě přetlačilo.

Na Slovácku to bylo cítit, to je pravda. Chcete se ale prosadit stylem, který je hráčům blízký. Je třeba si to komplexně vyhodnotit nejen z pohledu silovosti. Neuměli jsme reagovat na vývoj zápasu, když se nevyvíjel v náš prospěch. Musíme hráče učit, aby byla na jiné úrovni a nevykolejilo nás to. Že jsme přišli o body? Se vším respektem k soupeřům to bylo o nás. Nedokázali jsme udržet herní plán.

Budete nějak přizpůsobovat své tréninkové metody extrémně krátké zimní přestávce?

Všechno je jiné, celý svět je jiný. Vánoce jsme měli dřív, rozdávali jsme body. Určitě neslevím z nároků, protože věřím něčemu, co dělám delší dobu. Myslím, že pokud dostaneme důvěru, tak není správné uhnout z cesty. Za tím si stojím.