Držím mediální dietu, reaguje plzeňský kouč Guľa na kritiku

Zimní přestávka byla výrazně kratší než obvykle. Ovlivnilo vás to hodně?

Nedá se bavit o klasické zimní přípravě. Na druhou stranu jsme o tom věděli dopředu a mohli se na to dostatečně připravit. Pro nás to znamenalo, že jsme uzpůsobili program již v závěru podzimní části, aby i po dohrání soutěže měli hráči fyzické parametry a byli připraveni po krátké pauze plynule navázat. Nejde totiž říct, že se připravujete na první jarní zápas jen deset dní, to neexistuje. Hráčům jsme naordinovali i individuální tréninkové plány na základě jejich zápasové vytíženosti.



Takže ani přes Vánoce nesměli hráči úplně zastavit.

Ve špičkovém profesionálním klubu se musíte bavit o neustálé připravenosti. Podle mě už nejde říct, že mám teď měsíc volno a pak začínám s přípravou. Životní styl profesionála má být dneska přizpůsobený tomu, aby byl hráč schopný velmi rychle naskočit do zápasového režimu.

Vzhledem ke koronavirové situaci jste tentokrát ani nevyrazili na zahraniční soustředění...

V daný moment to bylo nejlepší možné rozhodnutí. Vzhledem ke covidové situaci v celé Evropě, kvůli cestování, neustálým testům. Navíc v Plzni máme naprosto špičkové zázemí včetně vyhřívaného trávníku. Nic nám tady nechybí, takže jsme rozhodli správně. Jen si myslím, že jako dlouhodobý trend by to nebylo dobré. Kluby i hráči potřebují mezinárodní konfrontaci, aby viděli srovnání s evropskými týmy, pokud možno špičkovými mužstvy. A to vám nabídnou i přípravné zápasy na tréninkových kempech. Věřím tedy, že již v létě tato možnost opět bude.

Jak jste tedy k přípravnému období přistoupili?

Během přestávky proběhly změny kromě kádru i v rámci našeho oddělení fyzioterapeutů. Bylo tedy nutné hráče pořádně prohlédnout a seznámit se s jejich stavem. Absolvovali jsme rovněž fyzické testy. To bylo hned na úvod. Jak jsem již zmínil, nestartovali jsme od nuly, ale plynule navázali. Objemově toho tedy nebylo tolik, ale i tato složka byla obsažena.

Rozhodně jste měli během pauzy o čem přemýšlet. Devátá příčka po podzimu, to musíte mít ke spokojenosti daleko, že?

Deváté místo je neakceptovatelné. Neakceptovatelné z pohledu kvality kádru, energie vložené do mužstva, podmínek pro hráče a postavení klubu, které si svými výsledky a úspěchy v minulých letech vybudoval. Věřím, že nás to dostatečně vyrušilo, abychom vyskočili z určitých stereotypů a na jaře ukázali daleko víc směrem k našim fanouškům, ale daleko víc i směrem k sobě. Abychom změnili věci okolo, musíme nejprve změnit i sebe.

Mluvil jste o tom, že po skončení podzimu budete dělat podrobnou analýzu. Co vám ukázala?

Bavíme se a vyhodnocujeme věci průběžně. Nejde půl roku mlčet a pak řešit. Na závěr podzimu jsme provedli další důkladnou analýzu. V rámci ní jsme viděli jasné nedostatky v herních parametrech - nestabilitu v obranné fázi celého týmu a nízkou produktivitu na počet šancí, které jsme si byli schopni vytvořit. Je potřeba větší zodpovědnosti, úsilí, ochoty jít na absolutní maximum ve všech okamžicích utkání. To se projevilo například v nevyrovnanosti a rozdílech v domácích a venkovních zápasech.

Teď ale musíte přejít od teoretických plánů k činům.

Je to důležité. Nemá cenu jen vyprávět, ale hlavně pracovat a najít správné a účinné řešení. V tomto ohledu očekávám od nás všech progres, od hráčů, od realizačního týmu i od sebe.

Spekulovalo se o vašem možném konci. Jak jste se vypořádával s kritikou?

Vnímám to jako logickou součást toho, v jak ambiciózním klubu mám možnost pracovat, a zároveň jako daň za podzimní výsledky, které nebyly dobré. Snažím se být disciplinovaný a v rámci toho příliš nevnímat mediální věci. Možná to lze nazvat mediální dietou. Potřebuji mít na hráče čistou optiku. Ale samozřejmě úplně se tomu nevyhnete, to je jasné. Konstruktivní kritiku přijímám, nemám s ní problém. Vlastně vás i posouvá dopředu.

Souhlasíte, že jedinou cestou k úspěchu je dlouhodobá náročnost ve všech oblastech?

Ano, nevidím jinou optiku. Jen intenzivní prací se z toho dá dostat, být náročný a makat. Tak to vnímám i v jiných odvětvích, jinak to nefunguje. Jsem rád, že to klub vidí stejně a dal mi tuto šanci. Každá změna v nastavení je určitým testem, jestli budeme trpěliví, nároční, ochotní změnit se. Půl roku vše fungovalo, pak se přestalo dařit. Tento pád jsme si museli vyhodnotit a rozhodli se i pro změny, bylo nutné udělat něco jinak. V mnoha ohledech a faktorech ještě zpřísníme.