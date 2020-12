Trpišovský o Guľovi: Přál bych si, aby tu byla větší trpělivost s trenéry

O jeho pozici se kvůli trudným výsledkům dlouho hovoří a porážka se Slavií, která Plzeň odsunula až na deváté místo, slovenskému expertovi nepomáhá.

„Nechci se do toho Plzni moc motat,“ řekl nejprve Trpišovský.

„Adrian je top člověk, jednou jsme se náhodně potkali na dovolené, strávili jsme spolu nějaký čas a povídali si hodně o fotbale. Je do toho strašně zapálený, sledoval jsem jeho práci v Žilině. Řadím ho ke špičkovým odborníkům. Obecně bych si přál, aby byla v Česku větší trpělivost s trenéry,“ pokračoval.

Jak celkově vnímáte jeho situaci v Plzni? Měla by Plzeň být trpělivá?

Taky jsme ve Slavii na začátku zažili horší chvíle, ale bylo důležité, že vedení mělo vizi, po které šlo. Ať se dělo, co se dělo. Přijde mi, že od trenérů se chtějí strašné zázraky, je na ně větší tlak než na hráče. Je to o situaci a atmosféře v klubu, nechci do toho mluvit ostatním. Největší síla trenéra je vytvořit si kádr a herní schéma a podle toho by se měl hodnotit. Vždy jsem říkal, že když přijde nový hráč do klubu, měl by mít půlroku čas na adaptaci, u trenérů je to podobné. Adrianovi přeju to nejlepší, samozřejmě až na zápasy, kdy stojíme proti sobě. (úsměv)

Plzeň jste zdolali nejtěsnějším rozdílem. Jaké to bylo utkání?

Nepobralo moc fotbalové kvality, bylo to o klíčovém momentu, který se podařilo proměnit nám.



Po centru Kuchty skóroval Stanciu. Předvedl nejlepší výkon na podzim?

Komplexní výkon, byl nejlepší na hřišti. Je pro nás hodně důležitý. Spousta lidí na něj má vysoké nároky, on je ale v každém utkání u klíčových momentů. Jde o to, jestli ty šance proměníme, nebo ne. Teď nás poslal do vedení, pak vymyslel finálku pro Simu, dvě největší možnosti zápasu byly „jeho“. Je to skvělý kluk, týmový hráč. I když se mu třeba herně nedaří, tak mívá nebezpečné střely, vytvoří gólovku. Je na sebe hodně náročný, my se ho snažíme přesvědčit, že když hraje na sto procent a plní všechny své úkoly, tak jsme s ním spokojení.

Odřízli jste Plzeň z boje o titul? Máte na ni patnáctibodový náskok a zápas k dobru.

Myslím, že ne. Minulou sezonu jsme tu taky vyhráli 1:0, po podzimu jsme vedli o šestnáct bodů a nakonec nás Viktoria stáhla před vzájemným zápasem na šest bodů. Myslím, se přes zimu dají dohromady, rozhodnuto určitě není.

Jaro navíc bude hodně hektické.

Nevíme, co od něj čekat, je to nová situace. Skoro bez přípravy, s minimem odpočinku, nevíme, jaké budou terény, jak hráči budou reagovat na to, že nemají dovolenou, na jakou jsou zvyklí. V covidové době navíc nevíte, kdy vám kdo vypadne, na jak dlouho, jaký bude mít průběh...

Byl pro vás podzim vzhledem k přestavbě týmu až nad očekávání dobrý?

Stoprocentně. Když se podíváme na sestavu, která tady v Plzni hrála minule a předminule, je to úplně odlišné. Ohromná přestavba nás na jaře v začátcích bolela, na začátku této sezony jsme měli složité období. Bylo velké soustředění na kvalifikaci Ligy mistrů, která dopadla, jak dopadla. Byli jsme v malém útlumu, ale myslím, že jsme to pak zvládli skvěle. Jsem hodně spokojený, zabudovali jsme spoustu nových hráčů, mladých hráčů.



Dokážete odhadnout, jak se kádr změní pro jaro?

Mým přáním, mým názorem je, že by z kádru neměl nikdo odcházet. Něco jsme rozjeli, máme určité síle, k prodeji by mělo dojít v létě. Ale definitivní slovo má samozřejmě vedení klubu. Tým bychom měli udržet, čeká nás krátká pauza a pak spousta zápasů v rychlém sledu. Stahujeme některé hráče z hostování, třeba Van Burena, bylo by hezké, kdyby se někdo z nich chytil. Je možné, že na začátek ledna si necháme víc hráčů a někdo případně může odejít ke konci přestupního období začátkem února.