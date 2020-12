Kvalita týmu je obrovská, musíme se zvednout, burcuje plzeňský gólman Staněk

Že bude chytat, se Staněk dozvěděl večer před zápasem. Obvyklá jednička Aleš Hruška měla zdravotní potíže, a tak musel bývalý brankář anglického Evertonu do akce. V soutěžním zápase za Plzeň teprve podruhé.

Jaké byly vaše pocity, když jste se v takto očekávaném utkání postavil mezi tyče?

Normální. Na tu šanci jsem čekal, takže jsem byl připravený. Pracoval jsem tak, abych byl. Jen škoda, že jsme to opět výsledkově nezvládli.

Další ztráta na závěr nevydařeného podzimu.

Mrzí to hodně. Měli jsme špatnou sérii zápasů a věřili, že to v prosinci prostě dokážeme zvrátit na svoji stranu, což se nám určitě nepovedlo. Musíme makat, čeká nás příprava a pak ještě spousta zápasů. Sezonu musíme nějakým způsobem zachránit, protože takové výsledky nejsou hodny tohoto klubu. Musíme se všichni zvednout a začít makat, dát hlavy nahoru a jít dál.

Čím vás Slavia předčila?

Myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Hodně soubojový. Na to, abychom vstřelili první gól nebo pak vyrovnali, jsme měli šancí dost. Bohužel je poslední dobou neproměňujeme, což nás sráží, a ztrácíme body.

Několikrát jste se pokusil o rychlou rozehrávku. Byl to účel?

Určitě. Chceme toho využít, když soupeř třeba není tolik koncentrovaný. Tentokrát se mi to nepovedlo. Zkusil jsem to, nevyšlo. Příště už snad ano, je to takový ten moment překvapení, kterému věříme. Asi dvakrát to šlo do autu nebo špatně na hráče. Možná jsem do toho měl dát větší klid.

Přezimujete na devátém místě tabulky. To zrovna není pozice, kde by byla Plzeň zvyklá se pohybovat...

Víme o spoustě věcí, ve kterých zaostáváme. Musíme se zvednout a dostat do nás zpátky sebevědomí. Kvalita týmu je obrovská. Doufám, že příští rok bude úspěšnější.