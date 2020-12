Masopust si užil 200. start, o Plzni tvrdí: Z boje o titul jsme ji neodřízli

Jihlavský odchovanec nastoupil do 55 duelů ještě v dresu Vysočiny, po lednovém přestupu v roce 2015 zvládl 94 zápasů za Jablonec.

Plzeň - Slavia 0:1 vyrovnaný tahák podzimu rozhodl volejem Stanciu

Ve Slavii, jejíž dres obléká od zimy 2019, zatím nastřádal 51 startů. „Budu rád, když přidám ještě spoustu dalších,“ pokračoval.

Je jubileum o to příjemnější, že jste ho oslavil v takovém zápase?

Jo. Je škoda, že to nemohlo vyjít domů před plný stadion, ale taková je doba, nikomu to nevyhovuje.

Jak se vítězství v Plzni rodilo?

Bylo to hodně těžké utkání, hodně to ovlivnil i měkký terén, bylo to náročné. Ani jeden tým nechtěl udělat chybu, byly tam šance, nakonec jsme byli šťastnější.

Náskok na Plzeň narostl na patnáct bodů. Odřízli jste ji z boje o titul?

Nemyslím si. Minulý rok jsme po podzimu vedli o šestnáct bodů a po chvilce nás Plzeň stáhla a hodně kousala. Jaro bude náročné, je tam strašně moc zápasů, myslím, že jsme Plzeň neodřízli.



Co jste říkal na rozhodující gól Nicolae Stancia?

Trefil to perfektně, umí takové góly dávat, všichni to víme. Jen škoda, že se mu to nedaří častěji.

Těsně předtím vytáhl proti Čermákově zákroku fantastický zákrok Kolář, byl to klíčový moment utkání?

Víme, že když se soupeř dostane do šance, Koli je schopný to chytit, je nám v takových chvílích velkou oporou.

Ligovým podzimem jste prošli bez porážky, postoupili jste do play off Evropské ligy. Je to po přestavbě kádru nad očekávání?

Ze začátku se zdálo, že to nebude úplně ono, nakonec jsme to ale nastartovali a odpíchli jsme se k velice dobrým výkonům. Byli jsme odměnění tím, že vedeme ligu a postoupili jsme dál. Jsme rádi, ale uvědomujeme si, že máme rezervy a musíme na sobě neustále pracovat.