Látalovy kapky. V Olomouci poznávají tvrdší přípravu nového trenéra

Zkontrolovat sporttester, až tepová frekvence dovolí: start!



Běhají dlouhé tratě dokola.

Na konci hada je 39letý brankář Miloš Buchta i posila na levý kraj obrany Milan Kerbr dohánějící kondici po operaci zad z kyperského angažmá v Apollonu Limassol, vpředu pak atleti Tomáš Zahradníček se Šimonem Faltou. „Super, super, pánové! Udržte tempo a jedno kolo vám odpustím!“ hecuje bandu zpocených trenér Radoslav Látal.

Letní přestupy změny v prvoligových týmech

S asistentem Jiřím Nečkem několik koleček běží ve vedru s týmem, aby ukázali, že všichni jsou na jedné lodi. Ač působí spíš jako vlčáci hlídající si stádo. I jim pak v předklonu padá hlava do kolen.



První týden přípravy na start nové sezony je brutální. A druhý nebude jiný, jak napovídá tréninkový plán připnutý od prvního dne po dovolené na nástěnce v kabině. „Běháme na tepové frekvence. Nic těžkého,“ prohodí Látal. „Jsou to teďka trošku jiné tratě, víc vytrvalostní, nabíráme objemovou část.“

Na takové dávky nebyli zvyklí

Brutální dril? Spíš odlišný. S Václavem Jílkem, který sigmáky vedl předchozí čtyři roky, než odešel do Sparty, něco podobného nezažili. Kondici nabírali výhradně s míčem v kratších, intenzivnějších objemech.

„Hlavně jsme na takové dávky nebyli zvyklí, pan Jílek vyznával tréninky na hřišti. Je to náročné, ale musíme si zvyknout teďka, když to po nás pan trenér chce,“ říká poslušně křídelník Zahradníček. „Je brzy na to říkat, jak moc velká je to změna, ale každá má něco jiného.“

Téměř devadesátiletý stařec, který podává pravidelně na tréninku sigmákům zakopnuté míče, se chvíli prochází po hřišti, podá ruku Látalovi, opře se o plot ve stínu a zamíří na oběd. Vitální senior pan Hudec je bez práce. Není co podávat.

Tvrdá dřina olomouckých fotbalistů pod koučem Látalem.

„Balon jsme viděli, ale bylo víc běhání než balonu,“ vydechne Zahradníček. „Máme za sebou první týden, který vůbec nebyl jednoduchý. Je to hodně cítit. Účel po fyzické stránce splnil.“ Látal si na kondici zakládá. „Je to základ a pak pořádek v kabině.“ Stará škola? Možná.



Že se fotbal posunul i v nabírání fyzičky, jak dokládají tréninky moderního Jílka, které hráče bavily, neboť byli ve hře s míčem? Nejde o zábavu. „Dělám to tak, jak jsem pracoval v jiných klubech,“ povídá Látal. Vlastně mluví spíš výsledky: zvednul Košice, Trnavu dostal do skupiny Evropské ligy, s průměrnými Gliwicemi hrál v Polsku o titul.



Dost na to, aby jeho metodám fotbalisté uvěřili. Nehledě na parádní hráčskou kariéru ověnčenou stříbrem z mistrovství Evropy či triumfem v poháru UEFA se Schalke.

Za sedm let v německé bundeslize posbíral řadu poznatků, které se hodí i v trenéřině. Erudované detaily fyzičky pak má na starosti kondiční kouč Tomáš Kulatý, jehož si přivedl. Pro sigmáky není neznámý, například Buchta s ním spolupracoval i během sezony.

Přípravné zápasy prvoligových týmů

Výsledkům na začátku přípravy nedává Látal důraz. Vítězství 2:0 nad třetiligovými Otrokovicemi ani překvapivou porážku 1:2 s druholigovými Vítkovicemi příliš neřeší. „Mrzí nás, ale ještě týden máme na kondici, musíme na ní pracovat.“



Taktická příprava, varianty rozestavení, to všechno má ještě čas.

I když ne moc, do startu ligy není ani měsíc. „Rozestavení se bude nejspíš řešit v pozdější fázi přípravy, teď je pro trenéra důležitá hlavně fyzička,“ hlásí Zahradníček.

A Látal kývne: „Těžko teď někoho víc hodnotit. Kluky poznávám, je to týden, co jsem tady u toho. Něco budeme chtít změnit, ale nebude to hned. Po taktické stránce se tomu budeme věnovat potom.“

Mrmlání se z Androva sportovního areálu neozývá. To si hráči řeknou když tak na kafíčku v suchém triku. Trudomyslnosti ani totálně bez míče nepropadají. Makají příkladně. Boj o místo pod novým trenérem je v plném proudu. „Jsem velice spokojený. Vím, že někteří jsou unavení pod zátěží,“ povídá Látal ohleduplně. Pak pokrčí vysoké čelo, na němž jako by měl napsáno:

„Kondice je teď prvořadá.“