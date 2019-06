Olomoucký trenér Látal: Kondice je základ. A pořádek v kabině

Co jste hráčům řekl na úvod?

Apeloval jsem na jejich tréninkovou morálku, protože doba přípravy je krátká. Budu je chtít poznat. Máme na to čtrnáct dní, než se odjede na soustředění do Rakouska, tam už budeme v užším kádru.

Co chcete stihnout do té doby?

Hrubou přípravu, tréninků bude dost, zaměříme se spíš na kondiční stránku. Do toho budou vloženy nějaké zápasy, ale bude to hlavně o kondici.

Za asistenta jste si vybral Jiřího Nečka, se kterým jste spolupracoval už v Polsku. Osvědčená volba?

S Jirkou se známe, zapadneme do toho hned. Novinek bude ale víc. Mám ještě Tomáše Kulatého, který přišel jako kondiční trenér.

Jak se těšíte na spolupráci se svým synem, který bude v přípravě bojovat o místo?

Nijak, bude to mít o to těžší, že jsem tady. Spolupráce žádná nebude. Budu na něj hledět, jako by to byl obyčejný hráč, a všechno bude záležet na výkonnosti.

A jak se těší on?

Moc ne. Už teď je vystrašenej. Nebereme to tak. Buď na to bude mít, nebo ne.

Jak vypadá posílení týmu?

Máme vytipovaných spoustu hráčů, minulý týden jsme nad tím seděli, pracujeme na tom. Teď se to rozběhne. Chtěli bychom dva tři přivést. Věřím, že vybereme dobře. Chceme posily, hráče, kteří rovnou zapadnou do základního kádru.

Kerbr míří do Sigmy Olomouc by měl posílit levý obránce Milan Kerbr. Podle Sportu schází už jen zdravotní prohlídka. 29letý bývalý hráč Slovácka či Liberce naposledy působil na Kypru v Apollonu Limassol, kam přestoupil v lednu. Nastoupil ale jen dvakrát, pak musel na operaci se zády. Syn legendárního útočníka Sigmy by byl první letní posilou Hanáků, kteří přišli o klíčového záložníka Lukáše Kalvacha, jenž přestoupil do Plzně. Po skončení smlouvy odešel do Ostravy záložník Milan Lalkovič, na hostování do Prostějova míří stoper Jan Kotouč a na zkoušce v Podbrezové je Juraj Chvátal.



Nikoho zkoušet nebudete?

Není problém, aby se dva tři hráči objevili na zkoušku, ale vytipovaní hráči jsou známí, jsou odzkoušení, už něco odehráli, osobně je znám a vím, co od nich můžu čekat.

Záložník Lukáš Kalvach, který odešel do Plzně, prohlásil, že se v Olomouci trénuje méně než ve Viktorii. Budete to chtít změnit?

Každý trenér má svoje věci, kterými se řídí. Já už to mám také zaběhnuté. Kde jsem byl, všude jsem na to navázal. Pro mě je základní věc hráče nachystat po fyzické stránce. Fotbal bolí a bez toho to nejde. A druhá věc je, aby v kabině byl pořádek, aby kluci táhli za jeden provaz a byli všichni pohromadě. Jak budete rozdělení na skupinky, nemůžete to táhnout ani na hřišti. Na to budu hlavně apelovat.

V posledních sezonách nedostávali moc šancí mladí odchovanci. Chybí jim kvalita?

Uvidíme. Vše bude o výkonnosti, ale jsme domluvení, že minimálně tři čtyři hráči budou zařazeni do užšího kádru, budeme s nimi pracovat. Kádr se vytvořil, než jsem přišel. Momentálně máme 26 hráčů plus čtyři gólmany, to je dost. Někteří kluci se vrátili z hostování – Buchvaldek, Vichta. Užší kádr bude tvořit třiadvacet hráčů. Zima se Zlatohlávkem mi odjedou na mistrovství Evropy devatenáctek, přijedou až za měsíc. Zrovna Zima je jeden z adeptů, kteří by měli do áčka zapadnout.

Chcete změnit herní styl, rozestavení?

Představu mám, ale nechci vám teďka říkat, že tohle a tohle všechno chceme změnit. Olomouckou Sigmu jsem sledoval, vím, co hraje. Každý trenér má ale svou představu a budu do toho chtít zasáhnout.

Kapitánem necháte zkušeného Michala Vepřeka?

To si zvolíme. Je to o domluvě v kabině. Klukům jsem řekl, že přišel nový trenér, začíná nová éra, začínáme všichni od nuly, co bylo, na to zapomeňme a pojďme se dívat dopředu, protože nějaké změny budou a každý má šanci.

Jste rád, že pokračuje Miloš Buchta, brankářský matador?

Samozřejmě. Má určitou kvalitu a sehnat dobrého brankáře je těžké.

Je pro vás nostalgie se po sedmnácti letech vrátit do olomoucké kabiny v jiné roli?

Hlavně je to všechno nové. Dlouho jsem tady nebyl. Ani jsem to tady nepoznal. Jako bych přišel do nového prostředí.