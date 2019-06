Fotbal bolí, bez toho to nejde, říká o olomoucké přípravě trenér Látal

„A popřát, aby dělali radost městu, fanouškům a taky sobě,“ usměje se drobný senior, jenž je o deset roků mladší než olomoucký klub.

Fotbalisty v šatně postraší tréninkový plán, který Látal připnul na nástěnku. „Bude to tvrdší, možná to postrašilo. Vždycky chci odtrénovat co ostatní, abych věděl, jestli vůbec stíhám. Ale pokud to bude těžké, tak mám věk na to, abych si sem tam řekl o nějaké úlevy, a uvidíme, jak mi Latoš vyjde vstříc,“ přemítal 39letý gólman Miloš Buchta.

„Máme každý den samé běhání. Bude to úplně jiný trenér, než jsme měli,“ tuší útočník Jakub Yunis.

Hráčská legenda Sigmy Látal nahradil na lavičce Václava Jílka, jenž si po čtyřech letech vysloužil přesun do Sparty. Zatímco Jílek volil kratší, intenzivnější cvičení s míčem, Látal dopřeje svým chlapcům větší dril. Včetně synovi Radkovi, který se snaží přísného otce přesvědčit, že patří do áčka.

Dřina nemusí být na škodu; záložník Lukáš Kalvach, jehož Sigma prodala do Plzně, prohlásil, že se v Plzni trénuje víc. „Každý trenér má své věci. Pro mě je základní hráče nachystat po fyzické stránce. Fotbal bolí, bez toho to nejde,“ povídá Látal. Pomáhat mu v tom bude kondiční trenér Tomáš Kulatý.

Yunise chce Jablonec

Hlasité pokyny udílí hlavně Látalův dlouholetý asistent Jiří Neček, rovněž olomoucký patriot, který se vrací na místo činu. Víc nových tváří nebylo. Sigma začala bez posil a bez kritizovaného obránce Juraje Chvátala, jenž je na zkoušce ve slovenské Podbrezové, která sestoupila z první ligy.

Olomouc má zájem o volného hroťáka Davida Vaněčka; včera skončil ve skotském klubu Heart of Midlothian. „Chtěli bychom dva tři hráče přivést. Věřím, že vybereme dobře. Chceme posily – hráče, kteří rovnou zapadnou do základu,“ přeje si Látal.

Počítat může zatím také s Yunisem, jenž má smlouvu ještě na rok, ovšem dosud se nedohodl na nové a lanaří ho Jablonec s Baníkem. „Na stole leží nabídky ze dvou klubů, jedním je Jablonec,“ potvrdil Yunis. „Stále je to v jednání a nemohu potvrdit, že odejdu, ani že zůstanu. Jasno bude v nejbližších dnech, už chci mít čistou hlavu na fotbal.“

Devětačtyřicetiletý Látal na úvodní trénink hlavně dohlíží. Vypadá pořád stejně, jako když s českou reprezentací na Euru 1996 získal stříbro. Kariéru měl skvělou. Se Schalke řízný bek vyhrál pohár UEFA . V Sigmě naposledy působil před 17 lety. Postava slavnému odchovanci Hanáků zůstala, kouty na hlavě taky. Nostalgii necítil. „Hlavně je tu všechno nové. Dlouho jsem tady nebyl. Ani jsem to nepoznal. Jako bych přišel do nového prostředí.“ Na krk si pověsil píšťalku a stopky.

Látalova mise právě začala. „Klukům jsem řekl, že začíná nová éra, Zapomeňme, co bylo a pojďme se dívat dopředu, každý máte šanci.“