Fanouškům jsme vrazili kudlu do zad, řekl Pokorný z Bohemians

V tabulce skupiny o záchranu byli před jejím začátkem Bohemians hned na špici. Jenže ze tří zápasů vytěžili jen dva body: nedokázali zvítězit na Dukle, ani doma se Slováckem a důležité klání s Příbramí vůbec nezvládli.

„Kdyby nám někdo před pár týdny řekl, že po zápase s Příbramí budeme v téhle situaci, asi bych nevěřil. Ve skupině o záchranu jsme měli náskok, který jsme prohospodařili, a teď jsme v baráži. Mysleli jsme, že budeme v pohodě,“ přemítal Pokorný.

Do utkání přitom pražský klub vstoupil dobře. Ve druhé minutě otevřel skóre Vaníček. „Dali jsme rychle gól, ale to nám paradoxně ublížilo. Místo aby nás uklidnil, nás poslal dolů. Asi jsme chtěli bránit výsledek. Je to kolaps,“ řekl obránce, který v Bohemians hostuje ze Slavie.

Odtud hostuje v Příbrami i útočník Jan Matoušek, který obraně Bohemians pořádně zatápěl. Domácí nestíhali, až ho Pokorný musel ve vápně faulovat. Nařízenou penaltu Rezek zahodil, ale Matoušek řádil dál. Při posledním gólu hostů asistoval po Pokorného zaváhání.

Domácí fanoušci kolaps těžce nesli, během skandování „My chceme Bohemku!“ přistálo na trávníku i pár kelímků s pivem. „Po zápase jdeme poděkovat fanouškům. Tentokrát to bylo jiné, chtěli nás mít co nejblíž, měli toho hodně na srdci. Já se jim nedivím, dostat čtyři góly doma...“ vysvětloval Pokorný.

„Sice si vylili zlost, ale pak nám popřáli štěstí do utkání s Karvinou. Jsou s námi každý zápas, fandí, a my jim dneska vrazili kudlu do zad.“