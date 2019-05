Odevzdaná Sparta utrpěla debakl, Slavia je bod od titulu a Dukla sestoupila

V Plzni se ve středečním vloženém kole hrálo o dvě a půl hodiny dřív. Pokud by domácí se Spartou ztratili, slávisté už mohli po zápase s Jabloncem mít titul.

Ale oslavy Plzeň minimálně do neděle odložila, Spartu smetla a uštědřila ji nejvyšší porážku v samostatné české historii.

Sparťané v Plzni podivně experimentovali se sestavou a dělali triviální chyby.

Od začátku nastoupil Plechatý, který nehrál dva a půl měsíce. Nastoupil Chipciu, kterému končí hostování. Kanga zůstal jen na lavičce stejně jako Tetteh, na hrot se posunul šestnáctiletý Hložek.

Po vyrovnaném úvodu dala Plzeň první gól po dvaceti minutách, druhý přidala do poločasu. A další dva v rozmezí pár vteřin po hodině hry. Hosté byli odevzdaní, zápas odflákli. Vítězové si tak udrželi teoretickou naději na titul.

„Od prvního gólu jsme měli hlavu dole,“ řekl sparťanský kouč Michal Horňák. „Plechatého jsme chtěli vidět v akci, možná to mělo i velký vliv na výkon. V žádném případě to ale nebylo tak, že by nám Plechatý zavinil porážku. Prohru zavinily naše individuální chyby. Pokud chceme hrát o čelo tabulky, musíme se takových chyb vyvarovat.“

Další komplikace pro Slavii nastaly v úvodu jejího utkání, po devíti minutách se nádherně trefil jablonecký Holeš a slávisté prohrávali.

Asi i znervózněli, i když měli převahu, herně se jim příliš nedařilo. Ale jako už mnohokrát je z nesnází vysvobodily standardní situace. Do poločasu jednu z nich dohráli a Traoré vyrovnal.

Po pauze měli hosté dvě velké šance, Jovovič obešel i brankáře, ale z úhlu netrefil bránu. A hlavičku Doležala slávistický gólman vyrazil a udržel naději na výhru. Tu trefil pět minut před koncem Souček, dostal přihrávku i prostor na hranici vápna a náramně obstřelem se trefil k tyči.

Už v úterý ve skupině o titul Baník Ostrava podlehl Liberci 0:1. V sázce bylo páté místo a šance na pohárovou Evropu. Naději zažehl hostující Kamso Mara, trefil se v závěru po rohovém kopu.

Skupina o záchranu potíže Bohemians, pád Dukly, záchrana pro Slovácko

Důležité vítězství Příbrami na Bohemians (4:1) řídil mládežnický reprezentant Jan Matoušek. Hosté sice ve Vršovicích brzy prohrávali, jenže utkání čtyřmi góly zvládli obrátit. A to ještě zkušený Jan Rezek přestřelil bránu z pokutového kopu...

Bohemians ostudným výsledkem prohloubili nevídanou domácí bídu, s kterou se potýkají od začátku sezony. Z šestnácti zápasů před vlastními fanoušky vyhráli jen dva a hrozí jim velká neznámá: baráž o první ligu.

„Za celé jaro to byl vůbec nejslabší výkon zrovna v situaci, kdy jsme potřebovali nutně zvítězit, nebo přinejhorším neprohrát,“ řekl Martin Hašek, kouč Bohemians.

V závěru nadstavby hrají ještě v Karviné a s Opavou, aktuálně třináctá Příbram v Opavě nastoupí už o víkendu a končí doma s poslední Duklou.

Ta podle očekávání padá do druhé ligy přímo. Od července v tabulce nevyšplhala výš než na čtrnáctou příčku a sestupové razítko dostala dvě kola před koncem v Karviné, kde prohrála vysoko 0:3.

“Je mi to strašně líto kvůli všem lidem, kteří se o Duklu zajímají. Je to samozřejmě smutný moment, za který mohu jednoznačně já,“ prohlásil trenér Roman Skuhravý.

Dukla se s elitní soutěží loučí po osmi letech. Třikrát dosáhla na šesté místo, dvakrát byla sedmá. Už v minulém ročníku ovšem měla problémy a v tom aktuálním byla ze všech nejhorší. Z ligy sestupuje zaslouženě.



Vítězstvím 4:1 nad Opavou si naopak záchranu zajistilo Slovácko, které už nemůže skončit na horším než třináctém místě. Opava, Příbram i Bohemians, jež jsou aktuálně za ním, se v posledních dvou kolech oberou o body navzájem (kompletní rozlosování nadstavby najdete zde).

„Hodně se mi ulevilo. Přišel jsem sem s cílem záchrany a jsem rád, že se to povedlo. Když dovolíte, chtěl bych toto vítězství věnovat mému kamarádovi Adamovi Svobodovi, který už není mezi námi,“ řekl Martin Svědík, kouč Slovácka.

Úvodní finálový zápas prostřední ligové skupiny o Evropu mezi Zlínem a Mladou Boleslaví se hraje v pátek (18.00), odveta o týden později.