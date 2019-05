Bohemians - Příbram 1:4, poražené straší baráž, řádil Matoušek

Bohemians, kteří do nadstavby vstupovali z nejlepší pozice, tak už nemají situaci ve vlastních rukou, ve zbývajících duelech hrají v Karviné a s Opavou.

Na Příbram teď ztrácejí bod.

„Náš výkon byl velice slabý a šlo by použít možná i jiná slova. Nemůžu pro to najít jiný důvod než to, že to utkání jsme nezvládli mentálně, protože celé jaro, v podstatě každý zápas v lize, kromě části utkání se Slavií, jsme hráli každý zápas dobře až velmi dobře,“ řekl domácí kouč Martin Hašek.

„Trenér připravuje mužstvo na to, aby bylo mentálně připravené, takže ta věc jde za mnou,“ dodal.

Bohemians přitom proti Příbrami začali výtečně, jenže jako by se rychlým gólem Vaníčka uspokojili a hosté si vytvořili převahu.

V jejich dresu vyčníval hlavně hráč se sedmnáctkou na zádech, host ze Slavie, bleskurychlý Matoušek.

Krátce po změně stran zvyšoval na 3:1 poté, co vyhrál hlavu s Krchem, navedl si míč k vápnu, kličkou udělal kužely ze tří bránících hráčů a suše zakončil.

Už předtím unikl Krchovi i Pokornému, který ho ve vápně fauloval. Zkušený Rezek ale penaltu překopl.

Domácím zatápěl dál, po půlhodině pláchl po ztrátě Bohemians na pravém křídle, ustál souboj na půlce a jeho střelu po nepřesvědčivém zákroku Fryštáka dorazil do prázdné Mingazov.

K trapnému domácímu výkonu se přidala i nemohoucnost stoperů, nezvládali rozehrávku, Hůlka ztratil míč na polovině hřiště a školáckou chybu málem trestal Fantiš, technický obstřel jen těsně minul zadní tyč.

Defenzivu klokanů obecně hodně trápil útočný příbramský kvartet Mingazov, Fantiš, Polidar, Matoušek. Poslední jmenovaný byl vidět nejvíc, vynikal rychlostí, dovolil si kličku, převyšoval ostatní na hřišti.

Příbramská dynamika dělala domácím problémy i dál, po jedné svižné kombinaci a přenesení hry na křídlo pálil Polidar po Mingazovově zpětné přihrávce do tyče.

Předtím zase Matoušek vysunul za stopery domácích Mingazova, jenž sice dostal balon kolem Fryštáka, ale nedal mu takovou razanci, aby doskákal za čáru. Z ní ho vykopl Pokorný.

Nevyužité možnosti hosty nemrzely dlouho, ještě před pauzou dokonal obrat Kingue, který byl po rohu na zadní tyči nejdůraznější.

V tu chvíli byli Bohemians na ručník, nevycházelo jim nic. Po přestávce se krátce zdálo, že pomůže posílení ofenzivy o Puškáče, ale místo toho padla třetí příbramská branka.

Přitom domácí začali skvěle, už ve druhé minutě zaskočil ospalou obranu hostů Vaníček. Začalo to soubojem na pravé straně, Reiter přetlačil váhavého Antwiho, domácí pak uspěli ještě v jednom souboji na středu a Bartek vyslal do šestnáctky Vaníčka.

Ten si balon zasekl, navedl na pravačku a ranou na bližší tyč ztrapnil Kočího, takovou střelu prvoligový brankář musí chytat.

Gólman Příbrami neměl dobrý začátek, nedlouho na to byl pozdě u centru a Krch mohl snadno přidat druhou branku, kdyby mířil lépe.

Pak ale Bohemians vypadli z role a góly už dávali jen hosté. Když pět minut před koncem po další Matouškově akci přidal čtvrtý zásah Polidar, někteří fanoušci domácích se naštvaně zvedali ze sedaček a předčasně opouštěli hlediště.

Většina z nich ale zůstala a v závěru uznale zatleskala střídajícímu Matouškovi, který přitom jejich tým znemožnil.

„Musím poděkovat mužstvu, že i po tom rychlém gólu jsme se zvedli. Měli jsme penaltu, kterou jsme nedali, šli jsme sami na bránu Mingazovem, trefili jsme tyč. Už do té půle jsme měli být jednoznačně ve vyšším vedení. Ve druhém poločase jsme si to pohlídali. Dali jsme další dva krásné góly,“ poznamenal příbramský kouč Roman Nádvorník.