Příbramský čaroděj Matoušek zamotal tabulku. Sebrat mu míč? Rébus

V ligové skupině o udržení to může být klíčový výsledek!

„Vlastně každý zápas venku byl důležitý, ale zatím nám to u soupeřů moc nevycházelo. Teď to bylo ultra důležité, protože jsme se mohli dostat před Bohemku. Každý hráč do toho dal absolutní maximum a zvládli jsme to. Jsme bod před Bohemkou, což je skvělé,“ radoval se Jan Matoušek.

Příbram se v tabulce dostala před soupeře, a pokud svou pozici uhájí i v posledních dvou kolech, vyhne se baráži proti druholigovému protivníkovi. „Byl to první krok, my musíme ještě stoprocentně další tři body udělat. Chceme zvládnout oba zbývající zápasy, už v sobotu navázat v Opavě na tohle venkovní vítězství. Doma s Duklou bychom to měli jen potvrdit,“ věří rychlonohý šikula.

Právě zběsilou rychlostí v úterý obraně Bohemky zatápěl. Sebrat mu míč? Zapeklitý rébus. Vždyť před svou trefou si Matoušek povodil hned trio beků. A nebyl to zdaleka jediný případ, kdy protivníky zmátl či oblafl.

„Mně přesně tohle vyhovuje. Nejsem žádný režisér, sedí mi hrát do rychlosti. Proti Bohemce mi to vycházelo, jak dnes, tak už předtím na podzim. Nevím, jestli je to jejich stylem, hrou na tři stopery. Ale brejky nám vycházely asi nejlépe z celé sezony,“ pozoroval kmenový hráč Slavie, který v mateřské Příbrami na jaře hostuje. „Celý zápas jsme byli mírně lepší a určitě jsme měli víc velkých šancí, které jsme konečně dokázali proměnit.“

Co si Příbram neodpustila, to byla inkasovaná branka hned po vstupu do utkání. Tenhle malér se mužstvu opakuje a většinou bývá pro vývoj venkovních zápasů zásadní. V úterý byl naštěstí pro hosty jen nedůležitou epizodou.

„My už jsme na ty brzké góly zvyklí. Když nedostaneme branku do sedmé minuty, tak už udržíme čisté konto. Zase, první minuta... Hlavně že jsme se z toho dokázali oklepat,“ oddechl si Jan Matoušek, jehož super výkon pomohl zlomit i jednu dlouhou sérii.

Příbram totiž nad Bohemians v české lize ještě nikdy nevyhrála.

„To jsme nevěděli. Ale zato jsme věděli, že se Bohemce doma nedaří. No a nám se až doteď nedařilo venku, takže to bylo padesát na padesát,“ usmál se muž zápasu, který v hodnocení reportéra MF DNES obdržel nejlepší možnou známku 1.