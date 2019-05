Hašek po blamáži: Jediná šance je zapomenout a napravit to příště

Podruhé v sezoně jeho svěřenci dostali od Příbrami čtyři góly. Zatímco duel druhého kola (2:4) ovlivnilo brzké vyloučení brankáře Fryštáka a Bohemians pak jen dotahovali, tentokrát začali skvěle - ale sesypali se.



„Nemůžu najít jiný důvod než ten, že jsme utkání nezvládli mentálně,“ konstatoval Hašek. „A ta věc jde za mnou, trenér připravuje mužstvo na zápasy.“

Bohemians před vlastními fanoušky totálně propadli. Po rychlém gólu Vaníčka se dostali pod příbramský tlak, dělala jim potíže dynamická ofenzivní čtveřice v čele s Matouškem, který se podepsal pod tři góly.

„Není a je jednoduché zhodnotit náš výkon. Byl velice slabý, šlo by použít i jiná slova... Byl nejslabší za celé jaro a to zrovna v situaci, kdy jsme nutně potřebovali vítězství. Přinejhorším neprohru,“ prohlásil Hašek.

Jenže Bohemians potvrdili, že doma převážně tápou - vždyť v Ďolíčku od začátku sezony vyhráli jen dva ligové zápasy. Příbram je díky vysoké výhře v tabulce přeskočila, což znamená, že na první barážové pozici se teď nervuje klub z Vršovic.

Pokud na ní zůstane i po zbývajících dvou zápasech v Karviné a s Opavou, utká se o ligové místo se třetím celkem druhé nejvyšší soutěže (Brno?, Hradec?).

„Nemá cenu se v tom moc patlat, nebylo by to ničemu prospěšné. Jediná šance je zapomenout a připravit se na příští zápas v Karviné. Je možnost to napravit,“ nevzdává se Hašek.

„Získáme-li šest bodů, je vysoká pravděpodobnost, že se baráži vyhneme,“ věří kouč Bohemians. „A kdyby ne, jsou další zápasy, kde můžeme obhájit příslušnost v první lize, kam podle mého názoru patříme. Byť dnešní výkon s tím úplně nekorespondoval.“