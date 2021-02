Proč nefauloval? Nechtěl jsem vypadat jako blbec, vysvětlil Hromada

„Byla to moje nesmyslná chyba, když jsem to Bóřovi (Bořilovi) špatně sklepnul dozadu. Jejich hráč to vypíchnul a následně se dostal do středu. Byl jsme za ním a v hlavě mi v té sekundě proběhly obě dvě možnosti - jestli ho faulovat nebo ne. Zpětně to hodnotím asi jako špatné rozhodnutí,“ přemítal na online tiskové konferenci s novináři Hromada.

Jeho rozehrávku vystihl Fortelný, který s míčem ihned spěchal dopředu. Hromada ho mohl zastavit, ale taktický faul si rozmyslel. Teplický kapitán Mareš pak akci zakončil ranou na bližší tyč.

„Nevím, jestli bych v té situaci dostal červenou kartu, přece jen tam za mnou ještě byli nějací hráči. Nechtěl jsem zase vypadat jako blbec, že toho hráče podkopnu zezadu bez balonu. Ale stejně tak vypadám, protože jsem zkazil přihrávku předtím. Mrzí mě, že jsme z toho dostali gól, měli jsme to celkem dobře rozehrané,“ litoval slovenský záložník.

Trenér Jindřich Trpišovský ale nesouhlasil. „Zákroky zezadu nemám rád u soupeře, nechci je tedy ani u nás. Kuba Hromada byl za soupeřem, faul by asi byl na červenou kartu. Vždycky říkám hráčům, ať v těchhle situacích nefaulují,“ řekl slávistický kouč.

Jeho celek ještě před třemi koly vedl tabulku o 12 bodů, po druhé venkovní ztrátě za sebou však slávisté o třetinu náskoku přišli. „Možná kdyby by nám před sezonou někdo řekl, že budeme mít po 20 kolech náskok osm bodů před Spartou, tak to bereme. I když se za poslední tři kola ten náskok zmenšil, stále je dostačující. Musíme dělat vše pro to, abychom se vyvarovali ztrát jako dnes,“ uvedl Hromada.

„Snažíme se soustředit na sebe, na naše zápasy. Snažíme se získávat tři body. Samozřejmě sledujeme to, co se děje za námi. Vidíme, že Sparta má pod trenérem Vrbou ze tří zápasů tři výhry. Ale náskok je ještě dostatečný. Pokud budeme sbírat body a vyhrávat, tak se nemusíme dívat, jestli Sparta vyhrává nebo ne,“ doplnil.

Hromada byl jedním ze sedmi hráčů, kteří nově nastoupili v základní sestavě Slavie oproti čtvrtečnímu úvodnímu utkání vyřazovací fáze Evropské ligy s Leicesterem (0:0). V příští týdnu čeká Pražany venkovní odveta.

„Myslím, že máme široký kádr. Hráči, kteří tak pravidelně nehrají, ať už jsem to já nebo ostatní, by měli ostatní nahradit, když na nás trenér ukáže. Myslím si, že nám chvilku trvalo, než si to sedlo, hlavně v mezihře. Nebudeme se vymlouvat na terén, ale opravdu se na něm těžko kombinovalo, mezihra pro nás nebyla jednoduchá,“ podotkl čtyřiadvacetiletý záložník.

„Těžko říct, jestli těch změn bylo moc, to je otázka spíš na trenéry. My jsme od toho, abychom nahradili vytížené hráče, vydali ze sebe maximum a hráli na 100 procent. Bohužel dnes to nestačilo a odvážíme si pouze bod,“ dodal Hromada.