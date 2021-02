Teplický střelec Mareš: Bod se Slavií neznamená, že je všechno v pohodě

Inkasovaný gól obvykle s fotbalisty Teplic zamává, paradoxně proti ligovému suverénovi to neplatilo. Našli odpověď. „Doufám, že to tým postaví na nohy,“ modlí se trenér sklářů Radim Kučera po včerejší překvapivé domácí remíze 1:1 s ligovým lídrem Slavií.

A že šlo o neobvyklou událost, to cítil i Kučera. „Vnímal jsem, že nemáme morální odolnost se až na výjimky z gólů vzpamatovat, teď jsme to dokázali,“ cenil si. „Hráči si snad uvědomí, že hrát se dá s každým, i s tak silným soupeřem.“

Nedělní soupeře v tabulce dělí propastných 34 bodů. „I když jsme inkasovali, nechtěli jsme hru otevřít, aby Slavia chodila do volné obrany. To by byla naše smrt. Pořád jsme chtěli pracovat z defenzivy a tentokrát jsme udělali daleko míň individuálních chyb než v minulých zápasech. Bylo to daleko lepší, ale chtělo by to pracovat dál takhle nejen proti Slavii, ale i proti ostatním soupeřům.“

Sešívaní šli do vedení po trefě Oscara, který ukopnutím zmátl brankáře Čtvrtečku. Srovnal po přestávce kapitán Mareš. „Slavia dominovala, měla lepší držení míče, víc šancí. My vzdorovali zarputilostí, měli jsme taky zajímavé věci. Škoda gólu, někdo zaspal, jinak by byl ofsajd, a Oscar střelu z první minul, Čtvrtečka proto reagoval jinak.“

Teplice jsou pět bodů od sestupu, na jaře stále ještě nevyhrály. „Já jsem za bod rád. Začátek jara se nepovedl, pro hráče to bylo frustrující, tohle je vzpruha, kterou jsme potřebovali. Jako klub a tým.“

Zápas nedohrál zraněný stoper Heidenreich. „Nic vážného by to nemělo být,“ věří kouč.