Byl to nehezký zápas, řekl Trpišovský. Lingr byl v bezvědomí

Jestli do odvety s Leicesterem bude Lingr fit, zatím není jasné. „Dostal ránu do hlavy (srazil se s Heidenreichem), z bezvědomí se probral s boulí. Co jsem s ním mluvil, je otřesený. Doktoři doporučili jeho střídání, pojede na CT a uvidíme, zda zranění bude vážnější,“ popsal Trpišovský.



Ztrát jste měli víc, Bah střídal kvůli zranění už o přestávce.

Věděli jsme, že v Teplicích to bude boj, domácí jsou důrazní, navíc nad podkluzujících terénech strašně trpí třísla. Proto jsme sestavu oproti poháru s Leicesterem obměnili. Ze zápasu v Teplicích je minimálně čtyři pět zraněných hráčů na obou stranách. Ale zase je naděje, že by se do tréninku zapojil Ševčík. Ve čtvrtek sečteme stav a to nejlepší, co budeme mít k dispozici, nastoupí. Teď pořád hrajeme dvakrát v týdnu, proto jsme v kádru nechávali víc hráčů.



Oproti čtvrtku jste udělali sedm změn. Co vás k tomu vedlo?

Vycházeli jsme z aktuálního stavu hráčů, který dohráli čtvrteční zápas pozdě večer. Na těch, co pak v Teplicích dostřídali, bylo vidět, že jejich pohyb je složitý. Třeba na Kuchtovi nebo Stanciovi. Tyhle náročné terény berou víc sil než utkání v létě. Někdo měl zdravotní problémy, o někoho jsme nechtěli přijít a nehrál preventivně, třeba za Provoda nemáme alternativu. Nechtěli jsme riskovat zranění. Což byl nejhlavnější faktor. Ukázalo se to jako správné rozhodnutí, když jsme v tuhle chvíli minus dva hráče.



Leicester vyhrál 2:1 na Aston Ville a změny měl jen dvě. Bude to pro vás výhoda?

Nejde jen o ty dva zápasy, Vardy měl předtím měsíc pauzu, Maddison nehraje pokaždé. Nechci hodnotit Leicester. Bere se v potaz celkově, co mají hráči za sebou. Hromada, Deli nebo Bah neodehráli tolik zápasů, proto nastoupili. A když je tolik změn a hrajete do plné obrany, potřebujete lepší kombinaci a souhru, což dneska moc nebylo. Nehráli jsme ve velkém pohybu a nebyli jsme až na Ligra, který předvedl skvělý poločas, nebezpeční. Nedokázali jsme ho doplnit. Moc se mi nelíbily individuální výkony. Byl to nehezký zápas.



Inkasovali jste, když na půlce špatně přihrál Hromada. Vyčítal jste mu, že pak nefauloval pronikajícího Fortelného?

Zbytečná ztráta, zbytečná zpětná přihrávka, zvlášť když jsme si o přestávce povídali, že terén je složitý a musíme hrát jednodušeji. Ale přerušení hry? Zákroky zezadu nemám rád u soupeře, nechci je tedy ani u nás. Kuba Hromada byl za soupeřem, faul by asi byl na červenou kartu. Vždycky říkám hráčům, ať v těchhle situacích nefaulují.



Remizovali jste s Brnem, Příbramí a Teplicemi, tedy soupeři ze spodku tabulky. Mají ty výsledky společného jmenovatele?

Nevím. S Brnem jsme dostali gól v 90. minutě po rohu, taky jsme v pohárovém týdnu udělali víc změn. Někdy nehrajete dobře, vyhrajte, někdy se to prostě sejde, že soupeř je produktivní. V tom je možná pojítko - produktivita. Teplice měly jednu šanci, Brno taky, s Příbramí jsme si dali dva vlastní góly.