Ščasný po obratu: Za výhrou jsme šli, tohle mužstvu dodává velkou sílu

Spartě v posledním sobotním střetnutí 25. kola nejvyšší soutěže úvodní dějství hrubě nevyšlo. Spousta ztrát, mdlý výkon, minimum slibných možností, inkasovaný gól „do šatny“ z kopačky Falty.

„Bylo to bohorovné. Měli jsme pasáže, kdy jsme nedokázali podržet balon na olomoucké polovině tak jako v utkání s Plzní,“ nelíbilo se Ščasnému. „Pak jsme se ještě stáhli, nedostupovali jsme je, dali jsme jim strašně prostoru...“

Ve druhé půli ale přišel obrat. V čem byla jiná?

Bylo tam obrovské nasazení, velká vůle po vítězství. Samozřejmě spokojenost hlavně s tím, že jsme zápas dokázali otočit, že jsme si vypracovali další šance a za vítězstvím jsme šli. Není to letos poprvé, kdy se nám povedlo otočit zápas a myslím, že to jsou momenty, které mužstvu dodávají velkou sílu a sebevědomí.

Na Plzeň ztrácíte už jen pět bodů. Je Sparta zpátky ve hře o druhé místo?

Slyšel jsem vyjádření Pavla Vrby, že pořád mají nějaký polštář. Ten jsme vytvořili my naším závěrem podzimu, pokud ho snižujeme, je to super. Pro nás je jediná důležitá věc připravit se na příští duel s Mladou Boleslaví. A opakuji, pokud šance bude, byli bychom blázni, kdybychom nechtěli skončit druzí.



Scházel vám zraněný Bořek Dočkal, byla to citelná ztráta?

Strašně špatně se to hodnotí. Určitě chyběl v momentech, kdy jsme museli podržet balon na polovině soupeře, to beze sporu. Na druhou stranu by určitě nenahradil pohyb některých hráčů. Kluci bez něj v přípravě odehráli spoustu výborných zápasů, ten jeho příchod ale mužstvo výrazně zklidnil a byly pasáže, kdy nám chyběl hodně.



Do největšího tlaku jste se dostali s příchodem Martina Haška, jak jste s ním spokojení?

Přinesl něco, co nám do té doby chybělo: probíhání, roztrhání obrany. Měl strašně moc náběhů, dokázal podržet balony a navázal na předchozí výkony. Sáček hlavně pohybově nedokázal navázat na svůj předchozí výkon, Hašek nám výrazně pomohl. Ale aby to nevyznělo tak, že za to mohl střídaný Sáček, to určitě ne.

Klíčovým mužem byl opět Guélor Kanga, který proměnil dvě penalty v rozmezí pěti minut. Nezvažoval jste, že byste na druhou poslal jiného exekutora?

Vůbec jsem o tom nepřemýšlel. Máme určené čtyři hráče, když si to někdo vezme, nechci do toho vstupovat. Že si to Guélor vzal i podruhé ukázalo, jak je psychicky strašně silný. A jsem hrozně rád, že obě proměnil.

Často jsme mohli vidět poměrně riskantní rozehrávky od obrany, nebylo to někdy až příliš?

Vyžadujeme to, trénujeme to, chceme rozehrávku za každou cenu. Několikrát jsme z toho vyšli velmi dobře, jindy jsme vzápětí ztratili míč, když jsme mohli jít dopředu. V první půli jsme obecně měli hodně nevynucených ztrát. Z toho je jasně vidět, co s hráči dělá hlava. Někteří proti Plzni v závěru excelovali, jenže to bylo za stavu 4:0. Dnes ztráceli. Souvisí to i se vstupem, mysleli jsme, že to půjde samo. Jenže když dáte soupeři prostor a nebudete všichni aktivní, tak vás potrestá.

Jaro začínal Alex Chipciu na křídle, tentokrát byl znovu pravý bek. Jde o ideální variantu na tuto pozici?

Odehrál tam teď dva výborné zápasy, hlavní jeho devíza je v tom, že naši hru hodně vylepšuje směrem dopředu. Výjimečně ztrácí balony v rozehrávce, tam je hrozně silný. Nevadí mu, jestli hraje zprava, zleva nebo pravého beka. To je velká výhoda.