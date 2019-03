Nepříjemnost pro reprezentaci. Dočkal je zraněný, stihne Anglii?

„Jeho aktuální stav není příliš povzbudivý. Chtěl to zkusit, ale dost ho to bolelo. Těžko říct, jak dlouho by mohl chybět,“ uvedl sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

Pro kouče reprezentace Jaroslava Šilhavého, který s kolegy utkání na Letné sledoval osobně, to vskutku nejsou dobré zprávy.

Na Dočkalovi na podzim svůj tým postavil. Dal mu kapitánskou pásku, spoléhal na jeho vůdcovské schopnosti. Jistě s ním počítal i na ostrý start kvalifikace o Euro v Anglii (22. března) a domácí přípravu s Brazílií (26. března).

„Řekl bych, že pokud na tom bude jako dnes, před zápasem s Olomoucí, asi by nastoupit nemohl. Ale nechci předjímat, nejsem doktor,“ dodal Ščasný, když na Letné hodnotil sparťanské vítězství nad Olomoucí.

Bylo utrápené. Bez Dočkala se domácí ani zdaleka nepřiblížili k výkonu, kterým před týdnem smetli Plzeň (4:0).

„Pohyb některých hráčů nebyl dobrý, což by ani Bořek nenahradil. Ale v momentech, kdy jsme měli na polovině soupeře podržet balon a nedokázali jsme to, nám určitě scházel,“ myslí si Ščasný.

„Do hry Sparty by možná vnesl nějaké rozdílové věci, lepší finální řešení, na druhou stranu nikdo neví, jak by se vyvíjely situace po ztrátě míče. Kdo Bořka zná, ví, že dozadu to od něj občas není úplně ono,“ řekl olomoucký trenér Václav Jílek.