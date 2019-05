Lákala by ho Slavia? Určitě, kývl Holeš, nečekaný autor krásného gólu

Holeš poslal hosty do vedení překrásnou střelou zpoza šestnáctky, do balonu se opřel levačkou, tedy svou slabší nohou.

„Z takové dálky jsem podobný gól nedal ani pravačkou, povedlo se to,“ glosoval pohledný moment po utkání třetího kola nadstavbové skupiny o titul.

„Byla to krásná branka, ale nepřekvapuje mě to, během hry na dvě brány při tréninku to umí dávat levou i pravou,“ oponoval mu posléze Zdeněk Klucký, který zastoupil na lavičce Jablonce potrestaného Petra Radu.

Ať už Holeš krásné góly dává častěji nebo ne, pro hosty jeho trefa nakonec nic neznamenala, protože slávisté domácí duel otočili na 2:1 a přiblížili se titulu.

„Inkasovat takhle před koncem prostě bolí, zápas nás stál spoustu sil a zase jedeme s prázdnou,“ mrzelo Holeše, který má podle kuloárních informací blízko k přestupu do barev aktuálního ligového lídra.

Kromě něj se v souvislosti se Slavií hovoří ještě o stoperu Davidu Hovorkovi. „Samozřejmě jsme spekulace taky slyšeli. V jakém stádiu to je? Nevíme, zatím hrajou za Jablonec, nemůžu se k tomu vyjadřovat,“ dodal Klucký.

Že zprávy médií nejsou daleko od reality, naznačují i obdivná slova slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského: „Davida jsme si kdysi brali do Žižkova, pak do Liberce, je jasné, že se nám líbí. Tomáš je prototyp moderních hráčů, udělal velký výkonnostní progres. Oba patří k tomu nejlepšímu, co liga momentálně nabízí.“

A jak na to reagoval sám Holeš? Lákala by ho Slavia? „Určitě,“ vypálil bez přemýšlení s úsměvem na rtech. „Teď se ale soustředím na dohrání sezony. To, co bude, budeme řešit po ní,“ dodal.