Byly to nervy, přiznal Souček. Po jeho brance Slavii schází už jen bod

Ve třetím kole nadstavby už mohla Slavia teoreticky slavit titul. Potřebovala by k tomu však zaváhání Plzně v utkání se Spartou, které se nekonalo. Naopak slávisté v utkání s Jabloncem prohrávali a v těžkém utkání otáčeli skóre.

Jak bylo těžké otáčet výsledek?

Do zápasu jsme vstoupili docela dobře, úspěšně jsme kombinovali, ale pak jsme dostali gól do šibenice. To se nám teď docela stává, že soupeř ojediněle vystřelí a je to gól do šibenice... Naštěstí jsme to otočili, o to je radost z vítězství větší. Do poločasu se nám podařilo vyrovnat a po přestávce jsem čekal, kdy nastane nějaký závar, ze kterého dostaneme míč do sítě. Naštěstí to vyšlo, padlo to na mě a já dal vítězný gól.

Byla to mistrovská trefa?

To se teprve uvidí po příštích zápasech, ještě nechci nic zakřiknout. Doufám, že to už dotáhneme, ale nemůžeme spát na vavřínech. Před námi jsou dva silní soupeři, Ostrava venku a Sparta doma, ti nám nenechají nic zadarmo.

Na vítězný gól se čekalo až do 85. minuty, nebyli jste už nervózní?

Trochu jo. Věděli jsme, o co se hraje, ale nechtěli jsme dostat další gól, tak jsme museli hrát trpělivě. Příležitosti jsme si připravili, byly tam nějaké hlavičky, hodně centrů, ale ne a ne to tam padnout. Jsem rád, že to nakonec vyšlo.

Dal jste už dvanáctý gól v sezoně, to je slušný počet, že?

Jsem strašně rád, že můžu klukům pomáhat i góly. V minulých sezonách jsem jich tolik nedával, ale letos mi to střílelo a doufám, že to bude pokračovat.

Znali jste před zápasem výsledek z Plzně?

Ano. Mohlo to být ještě hezčí, kdybychom měli šanci už dnes slavit, ale jinak se vlastně nic neměnilo. Šli jsme hrát na vítězství tak i tak. Nechceme spoléhat, jak bude hrát Plzeň. Ta ať si hraje, jak chce, my si půjdeme vlastní cestou.

Teď už vám stačí jediný bod a můžete slavit titul. Bude těžké udržet plnou koncentraci?

Těžké to nebude, jsme profíci, máme zkušenosti a už jsme něco odehráli. Do zápasů půjdeme s tím, že je chceme vyhrát a budeme myslet jen na ligu. Až pak přijde to všechno ostatní.

Zápas měl trochu jinou atmosféru. Na poměry ve Slavii přišlo méně diváků, byla zavřená severní tribuna. Jak jste to vnímali?

Je středa, lidi chodí do práce a ani počasí nebylo dobré, přesto byla atmosféra výborná. Fanoušci byli skvělí, ze severu se přestěhovali na jižní tribunu a byli slyšet úplně stejně. Teď jen doufám, že bude platit, že se nadstavba hraje pro fanoušky a že nám povolí, aby mohl být na zápas se Spartou plný Eden. Je to svátek fotbalu a já si moc přeji, aby mohly být otevřené všechny tribuny.